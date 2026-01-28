Con el riesgo país en 480 puntos, el Gobierno especula con el road show de "Argentina Week" para emitir deuda

En el Palacio de Hacienda apuntan la estrategia para salir al mercado a comienzos de marzo. El Gobierno aprovecharía la vidriera financiera de Nueva York.

El presidente Javier Milei tiene el aval de Wall Street para avanzar en la baja del riesgo país. En la foto, con Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan.

El riesgo país argentino , medido por el EMBI+ de JP Morgan , consolidó su nivel por debajo de los 500 puntos básicos (p.b.).

El dato no es menor. Son niveles que no se registraban desde mediados de 2018 . Tras acumular una compresión de unos 85 p.b. en el mes , este nivel representa el mínimo en más de siete años y medio . Varios son los factores que empujan (hacia abajo) al indicador más observado del Gobierno: elementos macroeconómicos vinculados a la acumulación de reservas y el equilibrio fiscal , la debilidad del dólar a nivel global y un mercado que ve apuestas tentadoras en emergentes .

En este contexto, para capitalizar el momentum, el road show "Argentina Week" (9 al 11 de marzo de 2026, Nueva York) aparece como la plataforma ideal , según el Gobierno, para cristalizar nuevas emisiones .

Como se dijo, la acumulación acelerada de reservas internacionales netas por parte del Banco Central (superando los u$s1.080 millones desde inicios de enero , con un ritmo que ya cubre más del 10% de la meta anual implícita ) no sólo apuntala, sino también se alimenta de una desinflación sostenida . Todo redunda en una mejora en la brecha cambiaria , que reduce el carry trade inverso y fortalece la demanda de activos locales .

Como resultado de la menor aversión al riesgo , los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) operan con paridades que implican rendimientos efectivos en torno al 8-9% anual para plazos medios-largos , niveles que comienzan a converger con pares regionales como Ecuador o Uruguay en fases de reingreso a mercados . Este "tightening" del spread soberano no es meramente cosmético: habilita una transición hacia el acceso gradual a financiamiento internacional .

Analistas de Puente, como Eric Ritondale, sostienen que una compresión adicional hacia 400-450 p.b. posicionaría a Argentina en una zona de “acceso market-friendly”, similar a la que permitió a Ecuador colocar bonos en 2024-2025. Dicha ventana es crítica ante el perfil de vencimientos 2026, que según estimaciones oficiales y de mercado asciende a u$s19.505 millones en moneda extranjera (excluyendo roll-over interno y ajustes por canjes recientes).

Al margen del pico concentrado en enero (ya gestionado parcialmente con operaciones de corto plazo y préstamos puente de bancos internacionales por hasta u$s3.000 millones), julio se acerca con u$s4.200 millones en Bonares y Globales 2024-2030. También habrá pagos escalonados al FMI (alrededor de u$s800-1.000 millones residuales post-2025), bonos step-up y cupones de Boden.

Un nuevo programa financiero

De todas formas, gigantes como Morgan Stanley y JP Morgan proyectan que, sin refinanciamiento externo, el Tesoro enfrentaría una presión significativa sobre el MULC y las reservas, con riesgo de recurrir nuevamente a fuentes cuasi-fiscales o emisión monetaria encubierta. En este escenario, una emisión soberana modesta en dólares (por ejemplo, u$s3.000-5.000 millones en bonos globales a 5-10 años) permitiría:

Extender perfiles de deuda (de mediano a largo plazo).

Capturar dólares frescos sin tensionar la base monetaria .

Reducir la prima de riesgo implícita en el dólar financiero (MEP/CCL) .

Liberar espacio fiscal para sostener el superávit primario y apuntalar la recuperación del crédito privado.

El Gobierno ha reiterado su preferencia por minimizar la dependencia de Wall Street -“trataremos que no haya deuda nueva”, según declaraciones del ministro Luis Caputo-, priorizando rollover interno, canjes voluntarios y acumulación de reservas. Sin embargo, la matemática de flujos 2026 impone realismo: el mercado internacional ofrece la alternativa más eficiente para descomprimir el calendario, especialmente si las tasas de colocación se mantienen en el rango 8-9,25% anual (cercano a lo que ya pagan corporativas argentinas vía ON en Nueva York).

Como se dijo, aquí cobra relevancia estratégica la "Argentina Week" (9 al 11 de marzo de 2026, Nueva York), el road show de inversiones de mayor envergadura organizado por el país en décadas. Con Javier Milei inaugurando el evento en el consulado argentino, habrá participación de ministros clave (Luis Caputo en Economía, Pablo Quirno en Cancillería, Federico Sturzenegger en Desregulación, etc.) y figuras de Wall Street como Jamie Dimon (CEO de J.P. Morgan).

Pero el dato interesante es que el foro no se limita a una vidriera promocional de la “Argentina abierta, próspera y libre”. Será también un epicentro para que el mayor apetito por emergentes se vuelque a fondear deuda local. Así, sostienen en el Palacio de Hacienda que se podrá "sondear demanda real de inversores institucionales" (fondos soberanos, pensiones, hedge funds). También será la oportunidad para avanzar en conversaciones preliminares para una emisión o canje suave que refinancie vencimientos inmediatos sin generar ruido cambiario.

El timing es clave: marzo 2026 llega tras dos meses de consolidación del riesgo país y acumulación de reservas, en un contexto donde el mercado ya descuenta un retorno gradual al funding global. Una colocación exitosa en ese marco no solo aliviaría la presión 2026, sino que sentaría precedentes para 2027 (vencimientos aún mayores) y fortalecería la narrativa de consolidación macro.