El riesgo país sigue debajo de los 500 puntos pero los ADRs caen en Nueva York hasta 4% + Seguir en









El riesgo país sigue en mínimos de 8 años. "Esto refleja mayor confianza de los inversores y una suba en el precio de los bonos argentinos", resaltaron analistas.

El riesgo país sigue en mínimos de 8 años. Depositphotos

El riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos básicos a pesar de que cotizan de forma mixta en esta jornada. Paralelamente, el miércoles se conoció el resultado de la última licitación del Tesoro. El Gobierno logró renovar más deuda de la que vencía, un rollover del 124%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El S&P Merval cae 1,5% a 3.183.708,640 puntos básicos. En la rueda de acciones líderes se observa un comportamiento dispar. Entre los avances se destacan Telecom, que lidera las alzas con una suba del 1,8%, seguida por Aluar y Ternium Argentina, ambas con ganancias en torno al 1,6%, impulsadas por compras selectivas en papeles industriales.

En el extremo opuesto, las mayores bajas las registran BBVA Argentina, que cae 3,7%, Grupo Supervielle, con un retroceso del 3,3%, y Edenor, que pierde 3,2%, reflejando presión vendedora en el sector financiero y energético. En el caso de los ADRs, la mayoría opera con fuertes descensos, los centrales: Edenor (-3,6%), Grupo Supervielle (-3,6%), y BBVA (-3,5%).

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares registran mayoría de alzas, las principales: el Global 2046 (+0,9%), el Global 2041 (+0,6%), y el Bonar 2041 (+0,4%).

Licitación del Tesoro y bonos en pesos La Secretaría de Finanzas adjudicó el miércoles bonos de deuda en pesos por un total de $10,34 billones, cifra que implicó un nivel de rollover del 124,2% respecto de los vencimientos. Para ello, elevó el nivel de tasas de interés hasta un 42,41% en el tramo más corto.

El alto nivel de colocación, que superó holgadamente los vencimientos que quedan en el último tramo del mes, sorprendió al mercado, ya que si bien se esperaba que el Gobierno apuntara a cifras cercanas al 100%, el resultado fue más alto de lo estimado.