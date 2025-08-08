Los mercados globales suben, pero se mueven con cautela frente a los nuevos cambios en las Fed







Los nuevos anuncios de Donald Trump para la Reserva Federal suman un elemento de incertidumbre en las bolsas internacionales.

Este viernes continúa la temporada de resultados empresariales. Depositphotos

Las principales bolsas del mundo suben este viernes, de la mano de la creciente expectativa entre los inversores de que las tasas estadounidenses podrían seguir bajando este año. Mientras, los futuros del oro suben tras los informes de aranceles a las importaciones estadounidenses de lingotes de oro, la mayoría de los cuales provienen de Suiza, país que ya tiene aranceles elevados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Europa, las acciones muestran una leve suba, luego de una serie de sólidos resultados empresariales y la esperanza de que los aranceles del 15% que entraron en vigor el jueves sean objeto de negociación. El Euro Stoxx sube 0,23%, mientras que el DAX alemán baja 0,11%, el FTSE 100 de Reino Unido opera neutro y el CAC francés aumenta 0,24%.

Mientras, en Asia, la bolsa de Shanghái cayó 0,12% y el Hang Sheng de Hong Kong bajó 0,89%. Por su parte, el Nikkei 225 se disparó 1,91%.

En la preapertura, Wall Street muestra una leve tendencia alcista: el Dow Jones sube 0,24%, el S&P 500 un 0,30% y un 0,31% en el Nasdaq. A su vez, continúa la temporada de resultados empresariales. Este viernes publican sus cifras Bridgestone, GAM y Deole.

A nivel commodities, el oro sube 0,62%, hasta los u$s3.475,20; la plata aumenta 0,51%, con u$s38,49. Por su parte, el petróleo WTI de Estados Unidos sube 0,81% y el Brent de Reino Unido acompaña con un 0,89%, hasta u$s64,37 y u$s67, respectivamente.

trump Las decisiones de Trump siguen poniendo en vilo a los mercados. Los cambios en la Fed Las perspectivas de la política monetaria en Estados Unidos se vieron más cuestionadas por una serie de cambios en la Reserva Federal (Fed). El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que nominará a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar un puesto vacante en la Fed durante unos meses. Miran comparte opiniones similares a las de Trump, quien criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, por haber "tardado" en recortar los tipos de interés, a pesar de que el crecimiento se mantiene y la inflación está aumentando. Mientras, la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta directiva del banco central y continúa la búsqueda de un nuevo presidente. En este sentido, un informe indicó que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, es el principal candidato para reemplazar al presidente Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo de 2026.