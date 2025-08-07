Los bonos en dólares suben en Wall Street y extienden su racha positiva







La deuda soberana en moneda extranjera sube en Nueva York pese a que el Gobierno sufrió un revés en la Cámara Baja que aprobó el financiamiento para la universidades.

Los bonos en dólares abren al alza en Wall Street pese a que en la jornada previa el Gobierno sufrió un revés en el Congreso Nacional cuando la oposición obtuvo media sanción la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados.

Además el miércoles se conocieron las proyecciones del dólar oficial e inflación realizadas por los gurúes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio que publica el Banco Central (BCRA).

Prevén que la divisa oficial se recaliente más de $80 frente a la medición previa y supere los $1.300 en promedio en agosto. Para fin de año, en tanto, superaría los $1.400, lo que implicaría una depreciación del peso. Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto será de $1.304.

El S&P Merval abre al alza al subir 0,4% a 2.423.806,610 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más sube son: Telecom (+1,9%), Irsa (+1,9%) y Cresud (+1,3%). Los ADRs también cotizan con alzas, las centrales son: Irsa (+1,9%), BBVA (+1%), y Cresud (+0,6%).

Pese a la apertura al alza en Wall Street, la renta fija abre en la plaza local con operaciones mixtas. La principal alza es para el Bonar 2029 (+0,5%), mientras que la mayor baja es para el Global 2029 (-1,3%).