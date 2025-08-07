SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de agosto 2025 - 10:58

Los bonos en dólares suben en Wall Street y extienden su racha positiva

La deuda soberana en moneda extranjera sube en Nueva York pese a que el Gobierno sufrió un revés en la Cámara Baja que aprobó el financiamiento para la universidades.

Los mercados se despegan de las decisiones que se toman en el Congreso Nacional.

Depositphotos
Prevén que la divisa oficial se recaliente más de $80 frente a la medición previa y supere los $1.300 en promedio en agosto. Para fin de año, en tanto, superaría los $1.400, lo que implicaría una depreciación del peso. Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto será de $1.304.

El S&P Merval abre al alza al subir 0,4% a 2.423.806,610 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más sube son: Telecom (+1,9%), Irsa (+1,9%) y Cresud (+1,3%). Los ADRs también cotizan con alzas, las centrales son: Irsa (+1,9%), BBVA (+1%), y Cresud (+0,6%).

Pese a la apertura al alza en Wall Street, la renta fija abre en la plaza local con operaciones mixtas. La principal alza es para el Bonar 2029 (+0,5%), mientras que la mayor baja es para el Global 2029 (-1,3%).

