Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto operan este lunes 31 de julio

La Fed no tiene prisa: la inflación aterriza más rápido que la economía

La Fed cumplió lo prometido. Izó su tasa un cuarto de punto a 5,50%. Y no hizo nada más. Ni siquiera un discurso ligeramente áspero que dejara en claro que la suba no es la última. En septiembre el banco central podrá volver a aumentarla o no tocarla, su mandamás, Jay Powell dixit. Se verá.