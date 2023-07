Dólar: el duro pronóstico de Carlos Melconian para luego de las PASO

melconian.jpg

Escenario post elecciones, según Melconian

Respecto al escenario que vislumbra para los meses siguientes a las elecciones, Melconian apuntó: “El escenario de agosto va hasta octubre, no hasta diciembre. En el análisis racional de los tipos de cambio en Argentina hay que distinguir entre lo que sería una nueva relación cambiaria en un programa integral, con un cambio de régimen y organización, con cuatro años por delante y un Gobierno con nuevos objetivos; de una devaluación hecha ahora”, señaló, y remató: “Una cosa es una cirugía en el Otamendi, otra cosa es la salita de la esquina de Tuyutí y Armenia”.

En otro orden, evitó pronunciarse sobre si es posible levantar todas las restricciones cambiaras desde el primer día de una próxima administración. “No voy a entrar en la pelotudez de discutir públicamente el cepo porque es irrelevante”, indicó.

Por último, volvió a insistir en que “la moneda (el peso) así no va más, por miles de cosas, no por capricho". Y argumentó: "Objetivamente, cuando terminaba Martínez de Hoz, el propio 2001 o el dólar a nueve pesos de (Axel) Kicillof, ahí estabas en lo que se puede llamar un tipo de cambio de equilibrio, bastante más lejos de la economía argentina de hoy. Este tipo de cambio no necesitás asesinarlo en términos de paridad en un Gobierno nuevo con programa económico por delante. Lo que necesitas es que el se está yendo no te haga un mamarracho”, remarcó.