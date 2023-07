Pago al FMI: Pesce aseguró que "están los recursos asegurados"

Tras la reciente firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internaciona l (FMI), se anunció que los vencimientos de deuda con dicho organismo serán cancelados este lunes y como bien dijo el ministro de Economía, S ergio Massa , no se usará “ un solo dólar de las reservas ” para ello.

Para el día de hoy, lunes, se enfrentará el pago de una suma considerable de u$s 2.700 millones, que corresponde a los vencimientos de julio, los cuales se habían acumulado para el final del mes. Además, el martes se cancelarán otros u$s 40 millones, y finalmente, el viernes se abonarán u$s 700 millones más. En total, los pagos de esta semana sumarán u$s 3440 millones.