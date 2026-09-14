Dólar: la brecha con el techo de la banda alcanza el 25% y el Gobierno mantiene el equilibrio con las tasas

El mayorista cerró en $1.508,50 y quedó más de 25% por debajo del techo de la banda. Mientras el REM proyecta $1.630 para diciembre, FocusEconomics espera $1.645.

El dólar perfora los $1.510 y se ubica a $1.508 en el mercado mayorista, en un escenario de relativa estabilidad cambiaria que el Gobierno busca sostener mientras comienza a crecer la atención sobre las elecciones presidenciales de 2027.

El tipo de cambio mayorista retrocedió $4,50 el viernes y terminó en $1.508,50 , su segunda baja consecutiva. Así, quedó 25,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente ubicado en $1.894,30. El volumen operado durante la jornada superó los u$s835 millones.

La baja estuvo explicada por una mayor oferta de divisas. Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que “los ingresos desde el exterior se fueron haciendo más intensos en el transcurso de la sesión” y permitieron abastecer con fluidez la demanda.

“Los precios evolucionaron de mayor a menor”, sostuvo Quintana, quien destacó la fortaleza de la oferta genuina. Durante la rueda, el mayorista llegó a tocar un mínimo de $1.507,50 antes de mostrar una leve recuperación hacia el cierre.

La estabilidad de las últimas jornadas coincide con un escenario en el que la inflación volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual . El IPC de agosto avanzó 1,7%, dato que determinará la actualización de las bandas cambiarias durante octubre y llevará el techo del esquema hasta niveles cercanos a $1.952 hacia fin de ese mes.

El Gobierno volvió a ofrecer al mercado instrumentos vinculados a CER

El Gobierno busca preservar la calma del dólar y las tasas

Una señal adicional sobre la estrategia oficial apareció en la última licitación del Tesoro. Según un informe de F2 Soluciones Financieras, Economía adjudicó el 60% del monto ofrecido, por un total de $8,41 billones, y consiguió un rollover del 100,5% de los vencimientos. Para la consultora, el resultado mostró que el Tesoro “no tuvo que esforzarse demasiado para conseguir renovar los próximos vencimientos”. El plazo promedio de las colocaciones fue de 131 días, mientras que el 80,2% de lo adjudicado se concentró en instrumentos a tasa fija y TAMAR, el 11,7% en los cuatro títulos dólar linked ofrecidos y el 8,2% restante en instrumentos CER.

La lectura es que el Ministerio de Economía evitó introducir cambios que pudieran alterar el equilibrio que muestran actualmente las principales variables financieras.

“Tal como esperábamos MECON no intentó modificar el statu quo de calma cambiaria y tasas estables y apenas habría tenido un efecto contractivo de $281.000 millones. Una señal de que el Gobierno se siente cómodo con este nivel de FX y tasa”, sostuvo F2.

De esta manera, el equipo económico atraviesa septiembre con un dólar mayorista relativamente estable y tasas que, después de la volatilidad observada durante agosto, encontraron cierto equilibrio.

¿A cuánto llegará el dólar a fin de año?

Más allá de la calma de corto plazo, el mercado continúa proyectando una depreciación gradual del peso durante los próximos meses, aunque las principales estimaciones ubican al dólar muy por debajo del techo de la banda cambiaria.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre. La estimación de fin de año fue corregida $22,20 a la baja respecto del relevamiento anterior y supone una variación interanual de 12,6%.

Una proyección similar surge del último informe de FocusEconomics, elaborado a partir de las estimaciones de 47 economistas de bancos y consultoras locales y del exterior. El consenso ubica al dólar mayorista en $1.645,20 para fines de diciembre, apenas por debajo de los $1.648 proyectados el mes anterior.

De cumplirse ese escenario, el tipo de cambio acumularía una suba cercana al 13% durante 2026 más cerca de la inflación pero considerablemente menor a la acumulada del año.