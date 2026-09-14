El antecedente que vuelve a mirar el Reino Unido: así fue el referéndum de independencia de Escocia en 2014

Mientras Escocia, Gales e Irlanda del Norte vuelven a impulsar consultas para redefinir su relación con Londres, el antecedente de 2014 recuerda hasta dónde llegó el desafío a la unidad británica.

El Reino Unido vuelve a enfrentar un sacudón en su estructura política: el futuro de las naciones que lo integran. Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reúnen este lunes para coordinar sus esfuerzos y defender el derecho de cada territorio a decidir democráticamente su futuro. La iniciativa volvió a poner bajo presión la continuidad de una unión que, en el caso escocés, ya estuvo en juego en las urnas hace poco más de una década.

El 18 de septiembre de 2014 , millones de escoceses participaron de una votación histórica para responder una pregunta tan breve como trascendental: “¿Debería Escocia ser un país independiente?” . El resultado terminó con la victoria del "No", que obtuvo el 55,3% de los votos, frente al 44,7% del "Sí". Pero aquella diferencia de poco más de diez puntos no logró cerrar definitivamente un debate que, atravesado luego por el Brexit, volvió a instalarse en el centro de la política británica.

La aspiración independentista escocesa tiene raíces mucho más profundas que el referéndum de 2014. Escocia fue un Estado independiente hasta el Acta de Unión de 1707, que unió sus instituciones con las de Inglaterra y dio origen al Reino de Gran Bretaña. Sin embargo, la identidad nacional escocesa nunca desapareció y, con el paso de los siglos, el reclamo por recuperar la soberanía encontró una expresión política cada vez más organizada.

El principal vehículo de ese movimiento fue el Partido Nacional Escocés (SNP), fundado en 1934. La formación fue creciendo hasta llegar por primera vez al Gobierno escocés en 2007, bajo el liderazgo de Alex Salmond. El nacionalismo escocés dejó entonces de ser solamente una expresión identitaria para convertirse en una fuerza con capacidad de administrar el territorio y llevar su principal objetivo político a la agenda institucional: celebrar un referéndum de independencia.

La recuperación del Parlamento escocés y el proceso de descentralización habían ampliado previamente la autonomía de Escocia dentro del Reino Unido. Pero el triunfo del SNP y, especialmente, su mayoría parlamentaria abrieron un escenario inédito. Por primera vez, un Gobierno escocés tenía la fuerza política suficiente para exigir que la cuestión de la independencia fuera sometida directamente a la decisión de los ciudadanos.

El acuerdo entre Salmond y Cameron que abrió la puerta al referéndum

Uno de los elementos que hizo excepcional al proceso de 2014 fue que la consulta no nació de una decisión unilateral de Edimburgo. El Gobierno escocés y el Ejecutivo británico negociaron un acuerdo que permitió transferir temporalmente las facultades necesarias para que el Parlamento de Escocia pudiera legislar y organizar el referéndum.

El acuerdo fue firmado en octubre de 2012 por el entonces primer ministro británico, David Cameron, y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond. Londres aceptó así que una de las cuestiones más sensibles para la supervivencia del Reino Unido fuera resuelta a través de una consulta democrática y legalmente reconocida. Dos años después, Escocia llegaría a las urnas.

La decisión también convirtió al caso escocés en una referencia internacional para otros movimientos independentistas. La posibilidad de votar la secesión había sido habilitada mediante un acuerdo político con el Gobierno central, una condición que volvería a adquirir importancia en los años siguientes, cuando el SNP comenzó a reclamar una segunda consulta y Londres rechazó nuevamente transferir esas facultades.

David Cameron, tras el referendum en 2014.

Una pregunta simple para una decisión que podía cambiar el mapa

La pregunta elegida para la consulta fue directa: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Los votantes debían responder "Sí" o "No". El padrón incluyó a los residentes en Escocia mayores de 16 años que cumplían con los requisitos establecidos, una decisión que permitió por primera vez la participación electoral de jóvenes de 16 y 17 años en un proceso de este tipo.

Más de 4,2 millones de personas estaban habilitadas para votar. La movilización fue extraordinaria: la participación alcanzó el 84,6%, una de las más altas registradas en una elección o referéndum en la historia reciente del Reino Unido. El nivel de involucramiento reflejó la magnitud de la decisión que estaba en juego: no se trataba de elegir un Gobierno, sino de determinar si Escocia debía convertirse nuevamente en un Estado soberano.

La campaña dividió al país entre el bloque independentista y los defensores de mantener la unión. De un lado estaba la promesa de construir una nueva nación con capacidad plena para tomar sus propias decisiones; del otro, la advertencia sobre los riesgos económicos, políticos e institucionales que podía generar una ruptura con Londres.

Petróleo, libra y Europa: la batalla económica detrás de la independencia

El debate de 2014 no se limitó a la historia, la identidad nacional o el patriotismo. Buena parte de la campaña estuvo atravesada por una pregunta mucho más concreta: ¿podía Escocia sostenerse económicamente como un país independiente?

Los partidarios de la separación defendían que una Escocia soberana podría administrar directamente sus recursos naturales, entre ellos las reservas de hidrocarburos del mar del Norte y su potencial en energías renovables. La independencia, sostenían, permitiría diseñar políticas económicas propias y decidir desde Edimburgo sobre los ingresos y recursos generados en territorio escocés.

Uno de los principales puntos de discusión fue la moneda. Alex Salmond proponía mantener el uso de la libra esterlina, aunque esa posibilidad generaba dudas sobre el grado de control monetario que tendría una Escocia independiente. También se analizaban otras alternativas, como la creación de una moneda propia o una eventual incorporación al euro.

La relación con la Unión Europea era otro de los grandes interrogantes. Una Escocia independiente aspiraba a mantener sus vínculos con el bloque, pero debía resolver cuál sería el procedimiento para continuar o ingresar formalmente a la UE. La economía, en definitiva, se convirtió en uno de los terrenos decisivos de una campaña en la que los independentistas debían demostrar que la soberanía política también era viable en términos financieros y comerciales.

El 55% que mantuvo unido al Reino Unido

La votación del 18 de septiembre de 2014 terminó con un resultado claro, aunque no aplastante. El "No" a la independencia obtuvo 2.001.926 votos, equivalentes al 55,3% del total, mientras que el "Sí" reunió 1.617.989 sufragios y alcanzó el 44,7%.

El unionismo se impuso en 28 de las 32 áreas locales de Escocia, mientras que el independentismo consiguió victorias en territorios clave, entre ellos Glasgow. La diferencia final fue de 10,6 puntos porcentuales y permitió a Londres celebrar la continuidad del Reino Unido sin modificaciones en sus fronteras internas.

Salmond aceptó el resultado y los independentistas reconocieron el veredicto de las urnas. David Cameron, por su parte, interpretó el triunfo como una victoria para la unidad del país. Sin embargo, la elevada adhesión al "Sí" dejó una conclusión imposible de ignorar: casi la mitad de los votantes escoceses estaba dispuesta a romper una unión que llevaba más de tres siglos.

El referéndum no terminó con el nacionalismo. Por el contrario, transformó la independencia en una cuestión central y permanente de la política escocesa y británica. El resultado mantuvo unido al Reino Unido, pero no eliminó las razones políticas, económicas e identitarias que habían llevado a millones de personas a votar por la separación.

El Brexit reabrió un debate que parecía cerrado

Dos años después del referéndum escocés, el escenario político volvió a cambiar. En 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea. Escocia, en cambio, respaldó mayoritariamente la permanencia en el bloque.

La salida del Reino Unido de la UE obligó a Escocia a abandonar la Unión Europea pese a que la mayoría de los votantes escoceses había elegido la opción contraria. Para el nacionalismo, ese resultado reactivó uno de los argumentos centrales en favor de una nueva consulta: si Escocia podía ser obligada a salir de Europa por una decisión tomada en el conjunto del Reino Unido, entonces su autonomía dentro de la unión tenía límites políticos evidentes.

Nicola Sturgeon, sucesora de Salmond al frente del Gobierno escocés, convirtió el Brexit en uno de los principales argumentos para reclamar un segundo referéndum. El objetivo era volver a poner la independencia en las urnas y, eventualmente, permitir que una Escocia soberana buscara reconstruir su vínculo con la Unión Europea.

Pero el nuevo escenario tenía una diferencia fundamental respecto de 2014: Londres no estaba dispuesto a repetir el acuerdo alcanzado con Cameron y Salmond. El camino hacia una segunda consulta comenzó así a quedar bloqueado por el conflicto entre el Gobierno escocés y el poder central.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte vuelven a desafiar a Londres

Doce años después del histórico referéndum, la cuestión territorial volvió a escalar en el Reino Unido. Este lunes, los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff un manifiesto conjunto para coordinar sus esfuerzos en favor del derecho de cada una de sus naciones a decidir democráticamente su futuro.

El acuerdo reúne al ministro principal escocés, John Swinney, al líder nacionalista galés Rhun ap Iorwerth y a dirigentes del Sinn Féin vinculados al Gobierno de Irlanda del Norte. Aunque las aspiraciones de cada territorio son diferentes —Escocia busca su independencia, mientras que en Irlanda del Norte el debate gira en torno a una eventual reunificación con Irlanda—, la iniciativa expresa un cuestionamiento común a la actual estructura del Reino Unido.

El antecedente de Escocia vuelve así a ocupar un lugar central. En 2014, Londres aceptó poner en juego la continuidad de la unión y ganó. Pero aquella victoria no cerró el debate. El Brexit, los cambios políticos y el crecimiento de los movimientos nacionalistas volvieron a instalar una pregunta que hace doce años movilizó a millones de escoceses: hasta cuándo podrá el Reino Unido seguir siendo exactamente el mismo país?