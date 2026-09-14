Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes + Agregar ámbito en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. La fecha se conmemora cada 27 de septiembre y recuerda la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño al ordenamiento jurídico argentino.

La provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora cada 27 de septiembre, a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, mediante la Resolución 1869 y, según sus fundamentos, la fecha recuerda que el 27 de septiembre de 1990 se sancionó la Ley 23.849, mediante la cual Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989.

A partir de esa incorporación, el Estado argentino asumió el compromiso de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de atender al interés superior del niño. Entre esos derechos se encuentran la salud, la familia, la educación, la participación y la identidad.

La resolución también señala que el Senado de la provincia de Buenos Aires había declarado, en una sesión realizada el 24 de junio de 2026, que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial declarara de Interés Provincial la fecha a través de los organismos competentes.

En el trámite también intervinieron la Dirección de Asuntos Legislativos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal; y la Dirección Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que prestó conformidad a la iniciativa.

La declaración establece expresamente que no generará compromiso de gasto alguno para la provincia de Buenos Aires.