Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un documento para impulsar la independencia del Reino Unido + Agregar ámbito en









Los principales referentes de los movimientos nacionalistas se reunirán este lunes en Cardiff para coordinar una estrategia común. Durante el encuentro, prevén firmar un memorando de entendimiento y reclamar la convocatoria de consultas populares sobre el futuro político de los tres territorios.

Tres territorios del Reino Unido avanzan con su reclamo independentista.

El Reino Unido enfrenta un nuevo debate sobre su organización territorial. Los principales referentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para acordar una estrategia común y reclamar al Gobierno británico la realización de referendos sobre la independencia.

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El encuentro reunirá a John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, líder del Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, representante del Sinn Féin en Irlanda del Norte. También participará Mary Lou McDonald, dirigente del Sinn Féin y líder de la oposición en Irlanda.

Los referentes asistirán en representación de sus respectivas fuerzas políticas y no en nombre de los gobiernos regionales. Durante la reunión está prevista además la firma de un memorando de entendimiento que servirá para fijar una estrategia compartida sobre el futuro político de los territorios.

Independencia, referendos y tensión con Londres. La disputa por el futuro territorial británico En la previa de la cumbre, Swinney sostuvo que actualmente las tres naciones cuentan con dirigentes favorables a la independencia y cuestionó la continuidad del esquema político británico.

Desde Gales, Iorwerth plantea ampliar las competencias de Cardiff y reclama que áreas como la Policía y la Justicia dejen de depender del Gobierno central con sede en Westminster. Para el dirigente, la población galesa debe tener la posibilidad de definir su propio futuro y la independencia constituye el destino final de ese proceso.

La reunión se producirá además en un contexto de renovado debate sobre la organización territorial británica. La discusión tomó mayor relevancia luego de que Donald Trump manifestara durante una visita a Dublín su respaldo a una eventual Irlanda unificada. Del otro lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, se mantiene en contra de habilitar un nuevo referendo sobre la independencia escocesa. Esta semana afirmó que esa posibilidad continúa “fuera de toda discusión” mientras no cuente con un respaldo mayoritario de la población.