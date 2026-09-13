Pese a que la inflación bajó al 1,7% en agosto, Argentina continúa entre los países con mayores subas de precios de América Latina. El dato del Indec, que marcó el nivel más bajo en 14 meses, ubicó al país segundo en el ranking regional, detrás de Venezuela.
A pesar de la desaceleración, Argentina sigue segunda en el ranking de inflación de América Latina
El índice cayó al 1,7% en agosto, el nivel más bajo en 14 meses. Sin embargo, el país continúa entre los que registraron las mayores subas de precios de la región, solo por detrás de Venezuela.
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El registro de agosto implicó una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% de julio y se ubicó dentro de las previsiones del mercado, que esperaba una inflación de entre 1,4% y 1,9%. En los primeros ocho meses de 2026, los precios acumularon una suba de 21,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,5%.
Sin embargo, la diferencia con el resto de la región se mantiene marcada. Mientras Argentina registró una inflación mensual de 1,7%, la mayoría de las economías latinoamericanas tuvo aumentos inferiores al 1% e incluso algunos países registraron una variación negativa de los precios.
El ranking de inflación de América Latina en agosto
Venezuela encabezó el ranking regional con una inflación mensual de 8,9%, muy por encima del resto de los países. Argentina quedó segunda, con 1,7%, seguida por Bolivia, con 1,1%, y Honduras, con 0,79%.
Por debajo del 1% se ubicaron Chile y Guatemala, con 0,6%, mientras que Colombia registró 0,39% y República Dominicana, 0,38%.
El resto de los países relevados presentó variaciones todavía menores. El Salvador tuvo una inflación de 0,33%, Uruguay de 0,24% y México de 0,20%. Perú registró una suba de apenas 0,07%, mientras que Paraguay no tuvo variación de precios, con un IPC mensual de 0%.
En el otro extremo se ubicaron Costa Rica y Brasil, los únicos países de la región con una variación mensual negativa. Costa Rica registró una caída de 0,11%, mientras que Brasil tuvo una baja de 0,40%.
Los datos correspondientes a agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá todavía no fueron publicados, por lo que no pueden ser incluidos en la comparación mensual.
Argentina también queda segunda en el acumulado anual
La diferencia con el resto de América Latina se vuelve todavía más evidente al observar la inflación acumulada entre enero y agosto de 2026.
Venezuela vuelve a encabezar el ranking, con una inflación acumulada de 200,10%, mientras que Argentina aparece nuevamente en el segundo puesto, con 21,30%.
El tercer lugar corresponde a Colombia, con 5,35%, seguida por Honduras, con 4,78%, Perú con 4,16% y Uruguay con 3,65%.
Más abajo aparecen Chile, con 3,60%; Brasil, con 3,09%; Bolivia, con 3,01%; y Guatemala, con 2,95%. República Dominicana acumuló una inflación de 2,60%, mientras que Paraguay registró 1,80%.
México acumuló una suba de precios de 1,69% durante los primeros ocho meses del año. Costa Rica, en tanto, fue el único país de la región con una variación acumulada negativa, de -0,50%.
Al igual que en la medición mensual, todavía no están disponibles los datos acumulados a agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá.
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