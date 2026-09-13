El índice cayó al 1,7% en agosto, el nivel más bajo en 14 meses. Sin embargo, el país continúa entre los que registraron las mayores subas de precios de la región, solo por detrás de Venezuela.

A pesar de la desaceleración, Argentina sigue segunda en el ranking de inflación de América Latina.

Pese a que la inflación bajó al 1,7% en agosto , Argentina continúa entre los países con mayores subas de precios de América Latina. El dato del Indec, que marcó el nivel más bajo en 14 meses , ubicó al país segundo en el ranking regional , detrás de Venezuela.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El registro de agosto implicó una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% de julio y se ubicó dentro de las previsiones del mercado, que esperaba una inflación de entre 1,4% y 1,9%. En los primeros ocho meses de 2026, los precios acumularon una suba de 21,3% , mientras que la variación interanual llegó al 33,5% .

Sin embargo, la diferencia con el resto de la región se mantiene marcada. Mientras Argentina registró una inflación mensual de 1,7%, la mayoría de las economías latinoamericanas tuvo aumentos inferiores al 1% e incluso algunos países registraron una variación negativa de los precios .

Venezuela encabezó el ranking regional con una inflación mensual de 8,9% , muy por encima del resto de los países. Argentina quedó segunda, con 1,7%, seguida por Bolivia, con 1,1% , y Honduras, con 0,79% .

El índice bajó al 1,7% en agosto, el nivel más bajo en 14 meses.

Por debajo del 1% se ubicaron Chile y Guatemala, con 0,6% , mientras que Colombia registró 0,39% y República Dominicana, 0,38% .

El resto de los países relevados presentó variaciones todavía menores. El Salvador tuvo una inflación de 0,33%, Uruguay de 0,24% y México de 0,20%. Perú registró una suba de apenas 0,07%, mientras que Paraguay no tuvo variación de precios, con un IPC mensual de 0%.

En el otro extremo se ubicaron Costa Rica y Brasil, los únicos países de la región con una variación mensual negativa. Costa Rica registró una caída de 0,11%, mientras que Brasil tuvo una baja de 0,40%.

Los datos correspondientes a agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá todavía no fueron publicados, por lo que no pueden ser incluidos en la comparación mensual.

Mientras Argentina registró una inflación mensual de 1,7%, la mayoría de las economías latinoamericanas tuvo aumentos inferiores al 1%.

Argentina también queda segunda en el acumulado anual

La diferencia con el resto de América Latina se vuelve todavía más evidente al observar la inflación acumulada entre enero y agosto de 2026.

Venezuela vuelve a encabezar el ranking, con una inflación acumulada de 200,10%, mientras que Argentina aparece nuevamente en el segundo puesto, con 21,30%.

El tercer lugar corresponde a Colombia, con 5,35%, seguida por Honduras, con 4,78%, Perú con 4,16% y Uruguay con 3,65%.

Más abajo aparecen Chile, con 3,60%; Brasil, con 3,09%; Bolivia, con 3,01%; y Guatemala, con 2,95%. República Dominicana acumuló una inflación de 2,60%, mientras que Paraguay registró 1,80%.

México acumuló una suba de precios de 1,69% durante los primeros ocho meses del año. Costa Rica, en tanto, fue el único país de la región con una variación acumulada negativa, de -0,50%.

Al igual que en la medición mensual, todavía no están disponibles los datos acumulados a agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá.