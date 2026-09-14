Denuncian al director de Jurídicos del Tribunal de Tasaciones por "influir en dictámenes" de expropiación en beneficio de sus clientes

La Oficina Anticorrupción investiga a Juan Ignacio Rivera por su intervención como abogado de una empresa en una causa que luego llegó al organismo donde ejerce como director. El funcionario pidió su apartamiento preventivo mientras avanza el expediente.

El 13 de julio, llegó una denuncia anónima a la Oficina Anticorrupción acusando al director Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones , Juan Ignacio Rivera , por presuntamente intervenir en, hasta ahora, un caso de expropiación, en el que por un lado, representó a un consorcio y, por el otro, influyó en los dictámenes técnicos del Tribunal de Tasaciones . Todo, obviamente, forma parte de la misma causa. El expediente, que actualmente se encuentra en la Dirección de Transparencia , abre la puerta a investigar si compone un modus operandi. En el caso de confirmarse, las preguntas escalarán en la pirámide de responsabilidades dentro del organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Economía .

Según la presentación a la que accedió en exclusiva Ámbito, Rivera, quien dentro del TTN es considerado la mano derecha del presidente del Tribunal, Julio Villamonte , actuó “como abogado en una instancia de mediación prejudicial representando intereses privados en la causa “METAL VELTRI S.A. c/ EDESUR S.A. s/ Expropiación - Servidumbre Administrativa”.

El documento hace especial hincapié en que Rivera “mantendría una relación profesional o societaria con la Dra. Geraldine Esposito y que, aprovechando su cargo jerárquico en el TTN, tendría capacidad de influir en dictámenes técnicos vinculados a causas de expropiación. Específicamente, se habría instado a que la mencionada causa sea sometida a dictamen del propio organismo en el cual el Dr. Rivera ejerce funciones”. La mencionada Geraldine Espósito, que aparece como la socia de Rivera, es a su vez su pareja.

Fuentes calificadas indicaron a Ámbito que quienes le marcaron meses antes a Rivera que su conducta representaba una falta en sus deberes como funcionario público, recibieron como respuesta un “no pasa nada” . Eso abrió dos líneas para interpretar su contestación. La primera, que no se trataba de la primera vez sino de algo que venía sucediendo en varios de los 400 procesos de privatización en los que intervino Rivera desde 2023 . La segunda, que si Rivera actuaba de esa manera se debía a que lo hacía bajo el paraguas de Villamonte.

No obstante, Ámbito accedió al documento en el cual consta la firma del mencionado Rivera en el trámite de mediación de Metal Vetri y Edesur. “Rivera figura como asistente letrado de la parte requirente (Metal Veltri S.A.), habiendo procedido a la firma electrónica del acta de cierre en julio de 2023. Asimismo, consta en las actuaciones un escrito judicial donde la representación de Metal Veltri S.A. solicita al Juez la remisión de las actuaciones al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que se expida sobre el valor indemnizatorio de la servidumbre, conforme a lo ordenado en el proceso”, reza el expediente que ya se empezó a mover dentro de la Oficina Anticorrupción, que conduce Gabriela Zángaro.

Lo que se investiga es la posible vulneración a lo establecido por la Ley de Ética en la Función Pública, transgredida por la intervención de Rivera como abogado particular en un litigio que, asimismo, él mismo requirió la intervención técnica del organismo donde el letrado ejerce funciones: esto “plantea un posible escenario de conflicto de intereses”.

Luego de que el propio Rivera fuera notificado, la evaluación quedó en manos de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia.

Apartamiento

Ámbito accedió a la comunicación que el propio Rivera envió el 9 de septiembre a las autoridades del Tribunal de Tasaciones en la que anuncia su apartamiento preventivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos hasta que se resuelva la investigación de la Oficina Anticorrupción que lo tiene en el centro.

“A fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de las instrucciones impartidas, solicito a esa Presidencia tenga a bien arbitrar las medidas que estime pertinentes para instrumentar, en el ámbito del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, mi apartamiento de toda intervención en los asuntos alcanzados por aquellas, incluyendo aquellos en los que la Dra. Geraldine Espósito intervenga mediante representación, patrocinio o asistencia letrada, mientras dichas instrucciones se encuentren vigentes”, escribió.

En esta comunicación Rivera informa que el expediente es de carácter reservado, mientras que en otra del día siguiente indica que no es tal.

El caso

En la demanda iniciada por parte de la empresa Metal Vetri SA, con Geraldine Espósito como abogada, contra Edesur para que abone la “Servidumbre Administrativa de Electroducto” ubicada en el inmueble que se encuentra en la calle Ferre 3260, de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Servidumbre Administrativa de Electroducto ocupa varios metros cuadrados del inmueble propiedad del Metal Veltri Sociedad Anónima”, precisa la presentación contra Edesur con el objetivo de que le pague un resarcimiento económico. La discordia fue sembrada por la instalación de un Centro de Transformación por parte de Edesur.

En otro tramo, precisaron que la sala de máquinas ocupa varios metros cuadrados dentro del terreno, “atentando contra los caracteres esenciales del Dominio regulados por el Derecho Común tanto en lo absoluto, como en lo exclusivo y perpetuo”.

En la página 7 aparece uno de los elementos que apuntan contra el mencionado Rivera, director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones. Es que, en la demanda, Metal Veltri solicita que “se remitan las actuaciones al Tribunal de Tasaciones de la Nación (...), a los efectos de que el Organismo, quien es el encargado de realizar la fórmula mediante la cual se llega a los valores indemnizables (Conf. Ley 19.552 y 24.065), la lleve a cabo, con más intereses y costas”. Al aparecer la firma de Espósito y Rivera en el documento de mediación saltaron todas las alarmas.

Fuentes calificadas dentro del Tribunal señalaron que Ámbito que “si Rivera actuó con tanta displicencia es porque no sería extraño que esto ya viniera sucediendo. Esa seguridad solo se consigue si tu jefe te cuida”.