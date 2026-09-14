Inflación: carta de triunfo o talón Aquiles del gobierno de Javier Milei

El Gobierno ratifica el déficit cero como eje de su programa, pero enfrenta un gasto cada vez más indexado, menor recaudación y señales de malestar por la situación económica. El desafío de sostener la motosierra mientras crecen las presiones políticas y sociales.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezan la ofensiva contra el aumento de los precios.

El presidente Javier Milei enfatiza que su principal logro es bajar la inflación y hacer crecer la economía. Para ello considera fundamental mantener el equilibrio de las cuentas del Estado. En este sentido, se explica su férrea oposición a la emisión monetaria a punto tal que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central incluye hasta penas de prisión a las autoridades.

En las próximas horas el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 -el martes se cumple la fecha límite para que ingrese la iniciativa a la Cámara de Diputados -. El presidente Milei ya dejó en claro que, por más que el próximo sea un año electoral, continuará la “motosierra” en el recorte del gasto y que el eje inamovible de la llamada "ley de leyes" será el cumplimiento estricto del déficit cero.

El primer mandatario ha señalado a su entorno que está “convencido” de que será reelegido, señalan en la Casa Rosada, por los logros de su administración que están llevando al país a su mejor momento en 100 años y que, por lo tanto, hay que consolidar el rumbo.

Sin embargo, este proyecto reaviva el debate sobre el curso de la política económica, ya que mientras entre los libertarios se considera que el equilibrio fiscal es el cimiento para que “Argentina sea grande nuevamente” , los detractores argumentan que el solo equilibrio de las cuentas públicas, sin otras medidas que reanimen la economía y mejoren la distribución, puede significar “el talón de Aquiles” del programa oficial .

Mantener la disciplina fiscal – y más en un año electoral – supone un importante desafío para el Gobierno, según los especialistas, por diversas razones.

Una es que más de la mitad del gasto público se encuentra indexado. El gasto en jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y AUH se corrigen por la inflación pasada y representan 55% de las erogaciones, según IARAF.

Esto es un problema en momentos en que se desacelera la inflación: en lo que va del año las partidas indexadas tuvieron un aumento real del orden de 3% que obligó a un recorte de cerca de 10% en el resto para mantener el superávit fiscal.

Acuerdos

Por necesidades de orden político, el Poder Ejecutivo Nacional intenta negociar apoyos en el Congreso para modificar la ley electoral (eliminación de las PASO) y aspira a tejer alianzas con las fuerzas afines en el interior. En este contexto, resulta difícil suponer que se mantendrá el marcado recorte -casi 90%- en las transferencias a provincias.

No menos importante, es de presuponer que a medida que se acerquen las elecciones aumentarán las presiones para lograr una mejora en los ingresos de la población en momentos en que las encuestas muestran una creciente disconformidad con la situación económica.

En lo que va del mes se conocieron distintas mediciones en este sentido: llega a 70% la insatisfacción con la marcha general del país (Universidad de San Andrés), 63% considera "mala" la situación económica (Giacobbe Consultores), más del 50% afirma haber agotado los plazos de espera para ver resultados positivos del modelo económico (Zentrix) y 39% no llega a fin de mes (Opina Argentina).

Si bien existe consenso entre los economistas en que difícilmente se presenten escenarios disruptivos el año próximo, también se considera en general que no cabría esperar grandes cambios en el escenario económico.

Sucede que los sectores más dinámicos – agro, minería, energía - no son grandes generadores de empleo. La combinación de los tres representa el 8% del empleo asalariado formal.

Por el contrario, están en retroceso los sectores de mano de obra intensiva. Para el caso de la actividad fabril, se estima que en el año cerrarán 3.300 empresas industriales con una reducción de 100.000 empleos (directos e indirectos), según un estudio de I+D Industria y Desarrollo.

Salvo en estos sectores dinámicos, la inversión se encuentra en retroceso y es de suponer que buena parte de los dueños del capital esperen al resultado electoral para tomar decisiones. Por el momento, los datos globales de inversión muestran una caída interanual de 8% (Orlando Ferreres y Asociados).

Por otra parte, si bien la desaceleración en los índices de precios apunta a una mejora en el poder adquisitivo de la población, el ingreso disponible de las familias se encuentra comprimido por el aumento (en términos reales) de las tarifas de los servicios públicos y, más recientemente, por el creciente peso de los pagos de intereses y capital de las deudas.

Mensaje

Dada la decisión oficial de mantener el rumbo – con la consiguiente cuota de sacrificio – en medios cercanos a los libertarios hay quienes plantean que el Gobierno debería realizar “un mayor esfuerzo por comunicar los beneficios del modelo, en lugar de limitarse a insultar a quienes no coinciden”.

Habrá que ver si el mentor por excelencia del discurso oficial, es decir Santiago Caputo, coincide con esta línea. Por lo pronto, el asesor ganó posiciones dentro de la escena oficial tras haber coordinado las gestiones ante la Casa Blanca que dieron lugar a un mayor acercamiento del presidente Donald Trump a la posición argentina en la disputa que el país mantiene con Gran Bretaña por las Islas Malvinas.

No sería el único motivo de su mayor influencia. En la Casa Rosada se comenta que cumple también funciones propias de la Jefatura de Gabinete descomprimiendo la tarea del titular del área, Diego Santilli, “muy abocado a su proyecto de ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires”.

También se dice que este mayor protagonismo de Caputo habría generado malestar en las filas de Karina Milei, enfrentada al asesor, e inclusive provocado “tensiones” en la relación con el presidente.

Presupuesto

Las proyecciones macroeconómicas contenidas en el presupuesto actual muestran diferencias con lo realmente sucedido.

A fines del año pasado, las autoridades previeron para 2026 una inflación de 10% cuando en el acumulado a agosto ya llega al 21% y el consenso de los economistas prevé un 30% para todo el año.

Asimismo, se esperaba un crecimiento del producto bruto interno de 5% y las últimas estimaciones privadas apuntan a menos de la mitad de esa cifra -2,1%-.

La menor actividad económica junto con la eliminación de distintos tributos dispuesta por el Poder Ejecutivo lleva a que se resienta la recaudación impositiva. En los primeros ocho meses del año los ingresos tributarios tuvieron un retroceso de 5% en términos reales.

Motosierra

Frente a los menores recursos, el Ministerio de Economía se vio obligado a acentuar la disminución en el gasto en momentos en que se observa que muchas partidas llegan a una situación límite.

La reducción del peso del gasto primario en términos del PBI cerraría el año en torno del 12,4% del PBI, cuando en 2023 era 17,8 es decir 5,4 puntos menos según una proyección del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según IARAF los principales recortes se registran en:

Transferencias a provincias y municipios. -87%,

Bienes de uso (incluye obra pública): - 84%, -Servicios no personales: -40%

Universidades nacionales: -40%.

Considerando los 8 primeros meses del año, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó 32% real frente a igual período de 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El trabajo realizado por este centro diferencia lo sucedido con la Secretaría de Inteligencia del Estado que vio incrementada su ejecución un 42% real.

En el mismo sentido, los servicios de la deuda pública concentran el 12% del gasto ejecutado y ganan peso en la estructura presupuestaria.

Al detallar los recortes, se señala que, en materia de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud tuvo una disminución de -61%.

No menos importantes son las disminuciones en las partidas asignadas a la ciencia: Promoción de la Investigación y la Innovación -89%.

El presupuesto para las Fuerzas de Seguridad también se vio mermado en proporciones que van de -20% para el Ejercito a 35% a la Policía Federal.

Estas cifras contrastan con el aumento de 164% que registró la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde el comienzo del gobierno de Milei, de acuerdo con la consultora Empiria