El dólar mayorista trepa $10 tras las elecciones en Brasil y la depreciación del real

El dólar mayorista abre este lunes $1.539,50. La victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de este domingo genera presión sobre los activos argentinos y el tipo de cambio.

El dólar inicia este lunes 26 de octubre con una renovada tendencia alcista que lo impulsa $10 en el caso del segmento mayorista. La victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro genera presión sobre los activos argentinos y el tipo de cambio ya que el mercado había anticipado un resultado favorable al candidato opositor.

Este lunes, el dólar mayorista avanza $10 hasta los $1.539,50. En ese marco, los futuros que se operan en Matba Rofex suben de forma generalizada hasta 0,7%, lo que implica que el tipo de cambio mayorista para fin de año opera en $1.601, y para febrero en $1.655.

Dentro del segmento minorista , en el Banco Nación se consigue a $1.560 para la venta.

Más allá de los movimientos de corto plazo, el mercado comienza a poner el foco en el escenario cambiario de 2027 , año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales. En ese contexto, el Gobierno asegura que cuenta con herramientas suficientes para enfrentar eventuales episodios de volatilidad y evitar una corrida contra el peso.

Javier Milei confirmó que para el año electoral tiene a disposición u$s 75.000 millones , que contempla compras proyectadas de reservas, líneas de intercambio de monedas con Estados Unidos y China y la posibilidad de intervenir en el mercado de futuros.

Posteriormente, el Gobierno elevó esa estimación hasta u$s125.000 millones al incorporar proyecciones de ingresos comerciales y financiamiento internacional, aunque persisten interrogantes sobre la disponibilidad efectiva de esos fondos.

Por otro lado, estimaciones privadas advierten que la cantidad de pesos que potencialmente podrían buscar cobertura cambiaria es superior a la base monetaria utilizada como referencia oficial. Según un ejercicio de Clave Bursátil, al considerar los plazos fijos del sector privado y la deuda del Tesoro en manos de inversores no bancarios, el monto asciende a unos u$s92.600 millones.

Si bien esto no implica que todos esos fondos se dolaricen, refleja uno de los principales desafíos que enfrentará el Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria en un año electoral, mientras busca fortalecer las reservas internacionales y mantener la confianza de los inversores.