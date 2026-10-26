Wall Street sube en el arranque de la semana y busca dejar atrás su mala racha + Agregar ámbito en









Las acciones comenzaron la semana con el pie derecho, a medida que el precio del petróleo retrocedía desde su nivel más alto en seis meses y los inversores aguardaban una intensa serie de resultados financieros del sector tecnológico.

Los mercados dan por sentado que la Reserva Federal de EEUU mantendrá su política sin cambios este miércoles. Robb Miller

Las bolsas mundiales registran ligeras alzas este lunes, mientras el precio del petróleo retrocedía desde sus niveles más altos en seis meses, en vísperas de una semana marcada por reuniones de bancos centrales y la presentación de resultados corporativos, eventos que pondrán a prueba la confianza en el auge de la inteligencia artificial.

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El precio del petróleo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cayó alrededor de un 1,5%, situándose en u$s110, tras conocerse que mediadores de Qatar estuvieron el domingo en Irán como parte de un esfuerzo —coordinado con Estados Unidos— para reducir las tensiones.

Los futuros del Brent subieron un 6,2% la semana pasada, alcanzando su cierre semanal más alto desde mediados de 2022, a medida que los ataques hutíes en Arabia Saudita avivaron la preocupación por el suministro de energía.

El grupo hutí en Yemen afirmó el lunes que había atacado estaciones de bombeo de crudo —que conectan el este con el oeste de Arabia Saudita— y el aeropuerto de Riad, pero no hubo una confirmación inmediata por parte del gobierno saudí.

Los mercados dan por sentado que la Reserva Federal de EEUU mantendrá su política sin cambios este miércoles, pero asignan una probabilidad del 80% a que tome medidas en diciembre. Una expectativa muy similar se refleja en las valoraciones para el Banco de Japón y el Banco Central Europeo.

Las claves de la jornada en Wall Street Las acciones de Meta Platforms suben después de que la compañía anunciara sus planes de recaudar hasta u$s95.000 millones para el desarrollo de inteligencia artificial mediante la venta de acciones; entre los posibles compradores figuran Nvidia, Broadcom y AMD. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,43%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,46% al alza. El miércoles se conocerán los resultados trimestrales de Alphabet — la casa matriz de Google — y Microsoft, mientras que el jueves será el turno de Amazon e Intel. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,66%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,89% y el CAC francés acompaña con 0,90%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,61%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,51%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano -1,46% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,80%.