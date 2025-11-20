Shakira suma una nueva fecha en Córdoba: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Tras sus shows en Buenos Aires, la artista colombiana se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Shakira suma una nueva parada con su tour en el país.

Shakira volverá a la Argentina y más allá de sus shows en Vélez, hay dos más que prometen ser históricos. El domingo 14 (agotado) y el 15 (nuevo show) de diciembre de 2025, la artista presentará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el cierre de la etapa latinoamericana de la gira.

Es la primera vez que Shakira regresa a Córdoba tras más de 14 años —su última presentación en la ciudad data de 2011— lo que genera una gran expectativa entre sus fans locales.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Shakira en Córdoba Entradas a la venta a partir de mañana viernes 21/11 a las 10am únicamente en entradauno.com.

Será una ocasión única para ver a una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas en una ciudad que la esperaba después de muchos años.

El show combina nostalgia (años de carrera, grandes éxitos) con innovación (producción de gran escala, montaje internacional), lo que lo convierte en un evento tanto para fanáticos de toda la vida como para nuevos seguidores.

El concierto servirá como despedida latinoamericana de su gira, antes de que ésta continúe por Europa y Asia y la producción promete ser de gran escala: cuentan con una orquesta numerosa, importante despliegue audiovisual y técnica internacional. También se celebra el aniversario de uno de sus discos más emblemáticos: el espectáculo recorre sus grandes éxitos desde los comienzos de su carrera hasta lo más reciente.

