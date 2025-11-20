Javier Milei se refirió al caso ANDIS tras la indagatoria a Diego Spagnuolo: "Tengo una absoluta tranquilidad" + Seguir en









El Presidente se hizo eco del caso, luego de la indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quién rechazó todas las acusaciones en su contra. Este jueves, declarará Daniel Garbellini, quien se encargaba de comprar medicamentos en la dependencia del Estado.

Archivo. El Presidente se refirió a la causa ANDIS y defendió a José Luis Espert.

El presidente Javier Milei se refirió al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la Justicia investiga un presunto esquema de corrupción que involucró el desvío de fondos públicos y que meses atrás salpicó al Gobierno, con la publicación de audios del extitular de la dependencia estatal, Diego Spagnuolo, quien apuntaba contra la hermana del jefe de Estado como partícipe del hecho delictivo. Tras la declaración del principal acusado, el líder libertario afirmó: "Tengo una absoluta tranquilidad. En esas cosas somos implacables".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este jueves desde las 13 declarará Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de la compra de medicamentos al momento del estallido del escándalo en la agencia. Además, Miguel Ángel Calvete - mano derecha de Spagnuolo - se negó a declarar el pasado martes ante la Justicia y su hija, Ornella Calvete, renuncio a su puesto como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial luego de que fueran hallados u$s700.000 en el interior de su vivienda.

La palabra de Javier Milei sobre el caso ANDIS "Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas como no lo son", aseguró el Presidente sobre la investigación en curso, sobre la que agregó: "No quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Fíjese lo que le hicieron a Gerardo Milman durante tres años”.

Spagnuolo y Calvete 2 Spagnuolo y Calvete se presentaron a las indagatorias, pero no respondieron preguntas. En esta línea, agregó: “Lamentablemente la política tiene esa mugre y la complicidad de los medios. Arman causas de más. La Justicia se tiene que mover a investigar. Estas cosas aparecieron tres semanas antes de cada elección. Lo de Espert fue antes de la elección bonaerense”.

Así, el líder de La Libertad Avanza (LLA) también opinó sobre el otro presunto caso de corrupción que golpeó fuertemente al Gobierno: los hipotéticos lazos entre Fred Machado y José Luis Espert.

“Todavía no he hablado con el Profe. Pero la operación era evidente. Él se corrió y el tema desapareció. Es bastante obvio”, concluyó. Javier Milei habló del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos En otro momento de sus declaraciones a radio Mitre, el Presidente se refirió al reciente anuncio de un acuerdo comercial con Estados Unidos. "Es histórico. Los países que se aliaron con Estados Unidos progresaron fuertemente", analizó. Sobre el impacto del anuncio, criticó: "Hay una cuestión de índole miserable de la política que consiste en menospreciar y bastardear cada una de las acciones que nosotros tomamos. Es parte del paisaje. Hay personas que no quieren o no pueden tomar dimensión histórica de las cosas que estamos haciendo. Pero no me voy a detener en eso". “Hay una parte que tiene que ver con lo comercial y otra con las inversiones. En la parte comercial, la queja que se hace es que el grande se come al chiquito o que la cantidad de productos nuestros que entran es menor a la de ellos. La verdad es que esas son miradas incorrectas. Su economía es más grande, con lo cual, ellos tienen para poner en la mesa muchísimas más cosas que nosotros”, respondió en referencia a las críticas que se hicieron sobre el acuerdo con una de las principales potencias económicas del Mundo.