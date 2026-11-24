Dólar bajo presión: las causas detrás de la suba y las dudas sobre la estrategia del Gobierno para contenerla Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Tras meses de calma, el dólar y la brecha cambiaria volvieron a dispararse por la dolarización de carteras, dudas sobre el plan financiero y presiones externas, lo que llevó al Gobierno a intervenir y generó dudas en el mercado sobre su poder de fuego para contenerlo.

El dólar sube, el Gobierno interviene y la brecha con el CCL crece cada vez más. Depositphotos

El dólar vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de meses de pax cambiaria. A las dudas sobre el plan financiero del año que viene y una mayor dolarización de carteras, se le suman los factores externos como una fortaleza del dólar global y una depreciación de las monedas de la región, con el real a la cabeza. Así, las cotizaciones se dispararon con fuerza, volvió a ponerse el foco en la brecha cambiaria y el Gobierno comenzó a utilizar herramientas para contenerlo. Las alertas son cada vez más fuertes y el mercado se pregunta qué artillería tiene el Gobierno para contenerlo.

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En esta jornada el dólar minorista ya supera los $1.615 en el Banco Nación y el mayorista sube a $1.593, tras acumular una suba semanal del 2,4%. En cuanto a los tipos de cambios financieros, el CCL se dispara más de 5% y cotiza a cercano a los $1.800, con una brecha de más del 13% frente al mayorista; mientras que el MEP opera cerca de los $1.705,94. La semana pasada, además, hubo un fuerte fortalecimiento del dólar a nivel global, que se tradujo en depreciaciones generalizadas en la región: el real bajó 5%, el peso chileno 2,6% y el peso colombiano 5,3%.

En cuanto a los motivos de esta mayor presión cambiaria, el economista Federico Glustein, le dijo a Ámbito: "El mercado está esperando algunas respuestas acerca de los frentes que tiene el gobierno en materia de obligaciones, vencimientos y actividad económica y por el momento esa incertidumbre está jugando su papel. Con el riesgo país arriba de $1.100, el Gobierno no puede salir a buscar financiamiento en el mercado porque es carísimo y en enero hay que pagar unos u$s4.378 millones y para 2027 el faltante estimado es grande, por lo menos u$s10.000 millones. Cuando el mercado duda de que se pueda pagar, sale a cubrirse en dólares".

Por su parte, para Leonardo Anzalone de CEPEC, el mercado cambiario está atravesando "una etapa de mayor presión", producto de una combinación de factores internos y externos. "Afuera, la fortaleza del dólar y la depreciación del real brasileño generan un contexto menos favorable para el peso. En el frente local, pesan la demanda de cobertura, las dudas sobre la acumulación de reservas y la incertidumbre sobre el financiamiento de los próximos vencimientos", completó el experto en charla con este medio.

Según detalló, el principal riesgo es que esa presión se traslade a una corrección más brusca del tipo de cambio, con impacto sobre la inflación y las expectativas. También hay un problema de competitividad porque "si nuestros socios comerciales devalúan y Argentina mantiene un tipo de cambio que crece por debajo de sus precios, se profundiza el atraso cambiario", describió.

Este miércoles, además, se producirá la fijación oficial del tipo de cambio de referencia que determinará cuántos pesos recibirá el mercado al vencimiento de bonos dólar linked por el equivalente a u$s1.870 millones. "Estas fechas suelen estar acompañadas de una mayor presión alcista, ante lo cual el BCRA tiende a apartarse del MLC para evitar sumar presión. Más aún, en dos oportunidades durante este año el Tesoro llegó a vender dólares para abastecer la demanda, aunque esta vez su margen parece más acotado: al 18 de noviembre, tenía apenas u$s158 millones depositados en el BCRA", agregaron desde PPI. Esta mayor presión también tiene su correlato en la acumulación de reservas: el BCRA viene comprando menos dólares, incluso el viernes no compró, en un contexto de menor liquidación de exportadores. "El modelo cruje cuando la autoridad monetaria tiene este lapso de menor ritmo de compra ante el escenario mencionado. A su vez, la tasa de cauciones rinde 1,6% con una inflación en 2% esperada por lo que quedarse en pesos en corto es rendimiento negativo", describió Glustein los riesgos del momento actual. La artillería del Gobierno: qué mecanismos usa para controlar el dólar Según recopiló PPI, el 17 de noviembre, estimaron que el BCRA llevaba vendidos u$s590 millones de títulos dólar linked en el mercado secundario por intervenciones puntuales en cinco ruedas, en las que el promedio del volumen fue u$s199 millones. En las tres ruedas posteriores al 17 de noviembre, el volumen saltó a u$s524 millones el miércoles, u$s321 millones el jueves y u$s534 millones el viernes, lo que anticipa fuertes ventas del BCRA. El volumen se concentró particularmente en las letras de enero (D15E7 y D29E7). Pero más allá del mercado de bonos, los futuros también dejaron señales de intervención oficial. La semana pasada, el interés abierto aumentó u$s715 millones y, en lo que va de noviembre, acumula una suba de u$s1.359 millones. Pese a que el BCRA había cerrado octubre sin posición vendida, habría vuelto a operar durante noviembre. El lunes próximo vencen u$s2.137 millones de interés abierto correspondientes a la posición de noviembre, y recién entonces se podrá evaluar si la posición vendida del Central efectivamente volvió a aumentar. "El Gobierno tiene distintas herramientas para enfrentar esta situación", le dijo a Ámbito, Anzalone y las mencionó: puede administrar la liquidez en pesos, sostener tasas que hagan más atractivos los instrumentos en moneda local, intervenir para moderar movimientos bruscos y permitir que el tipo de cambio se ajuste gradualmente. "Pero todas tienen costos. Tasas muy altas afectan el crédito y la actividad; intervenir puede comprometer reservas; y acelerar el dólar puede trasladarse a precios", advirtió. Más allá del dólar: la suba del riesgo país y la baja de las acciones Dentro de las causas externas, cabe resaltar que ciertas dudas sobre la economía norteamericana, sumado a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, generó que se eleve la tasa de bonos norteamericana. "Esto impactó localmente ya que se produjo caídas en mercados que fueron, en torno, al 10% en Nasdaq y 8,6% en S&P 500 en la última semana, eso hace caer los bonos argentinos por cobertura frente a riesgo y hace subir riesgo país, lo que genera por cobertura un arrastre hacia posiciones dolarizadas más seguras", detalló Glustein.

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