Copa América 2028 en Estados Unidos: cuándo es, equipos participantes y formato + Agregar ámbito en









La próxima edición del certamen continental volverá a reunir a dieciséis seleccionados tras la renovación del acuerdo institucional entre la Conmebol y la Concacaf.

El certamen de selecciones más antiguo del mundo repetirá sede en suelo estadounidense. Conmebol

Estados Unidos volverá a recibir la Copa América en 2028, tras la organización de la última edición del certamen y del Mundial de este año. El anuncio surgió tras la confirmación de la alianza estratégica iniciada en 2023 entre los consejos directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

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Será la tercera vez que el trofeo del continente se dispute en ese país, luego de las experiencias registradas en 2016 y en 2024, edición en la que la Selección Argentina se consagró campeona. La elección responde al atractivo comercial del mercado norteamericano, su capacidad para la venta de entradas y derechos televisivos, y una red de estadios renovados.

Cuándo se juega la Copa América 2028 La edición número 49 del campeonato se llevará a cabo entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, dentro de un cronograma que abarcará 25 jornadas de actividad oficial. Las organizaciones todavía deben anunciar las ciudades anfitrionas, los estadios asignados y el fixture completo de encuentros. El calendario busca capitalizar el impulso futbolístico generado en la región tras la Copa Mundial de 2026 y la próxima Copa Oro de 2027.

En el anuncio oficial, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, subrayó que el regreso a Estados Unidos reafirma el vínculo institucional con Concacaf y el objetivo de expandir el alcance del fútbol continental. Por su parte, el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, destacó que el acuerdo garantiza roce internacional de primer nivel para sus asociados.

IA Alianza Conmebol y Concacaf: qué países participan El formato de competencia mantendrá un cuadro compuesto por 16 selecciones nacionales, divididas entre los diez representantes sudamericanos y seis conjuntos invitados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe:

Por Conmebol : Participan de manera directa todos sus miembros plenos conformados por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

: Participan de manera directa conformados por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por Concacaf: Accederán exclusivamente por mérito deportivo a través de los resultados obtenidos en la Copa Oro Concacaf 2027, que se desarrollará del 17 de junio al 11 de julio del próximo año. A lo largo de la historia del certamen continental ya compitieron ocho seleccionados pertenecientes a Concacaf: México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Panamá, Honduras, Jamaica y Haití.

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