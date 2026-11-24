Tras 11 días fuera del cargo, el cofundador de la empresa líder en el sector de semiconductores volvió a la compañía, pidió disculpas a sus empleados y recibió una ovación. El lunes, las acciones treparon 31,5% en Wall Street.

Jensen Huang volvió a la sede de Nvidia en Santa Clara , California, después de 11 días fuera de su cargo, y fue recibido por cientos de trabajadores que celebraron su reincorporación. Antes de los aplausos y las ovaciones, el cofundador y CEO de la compañía compartió sentidas palabras para con su equipo: “Cometí errores muy graves y voy a trabajar para recuperarme” .

La escena ocurrió en el atrio del edificio , donde empleados de distintos sectores se reunieron para recibirlo. Una trabajadora se acercó para abrazarlo mientras el resto de la multitud, distribuida en tres pisos de balcones, coreaba su nombre. El regreso se produjo después de que la junta directiva aprobara por unanimidad su reincorporación el lunes 23 de noviembre.

El primer mensaje de Huang ante sus empleados combinó humor y autocrítica. Al comenzar su intervención, bromeó sobre su vuelta a la oficina: “Este es mi primer día de trabajo; no tengo computadora, así que el departamento de IT me va a dar una nueva”.

Sin embargo, rápidamente cambió el tono y se refirió al impacto que tuvo su salida dentro de la compañía. “Lo siento muchísimo por haberlos hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves”, reconoció.

El ejecutivo también agradeció el respaldo recibido y prometió ser “un mejor CEO esta vez ”. Las imágenes del encuentro fueron difundidas inicialmente en X por Ming-Yu Liu, vicepresidente de investigación de Nvidia, y se viralizaron durante las horas posteriores.

La recepción también quedó registrada en videos publicados por los propios trabajadores. Según informó CNBC, el atrio se llenó de empleados tanto en la planta baja como en los balcones superiores. El gerente sénior de ingeniería de software de la empresa, Alec Fong, compartió imágenes del momento en que la multitud respondió con una ovación al finalizar el discurso.

El respaldo también llegó desde algunos de los principales accionistas de la compañía. El director de inversiones de Atreides Management y uno de los inversores que presionaron para concretar su regreso, Gavin Baker, escribió en X que “los empleados de Nvidia lo querían de vuelta más que a ninguna otra cosa”.

Por qué Jensen Huang había dejado su cargo en Nvidia

La reincorporación del ejecutivo fue aprobada por unanimidad por el directorio, que resolvió devolverle sus funciones como presidente, CEO y miembro de la junta con efecto inmediato. En un comunicado, el organismo destacó su "franqueza y capacidad de liderazgo".

La decisión se tomó antes de que finalice la investigación interna que el propio directorio había solicitado tras las acusaciones contra Huang. Entre ellas figuran supuestas relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como presunta agente de inteligencia extranjera, y posibles incumplimientos de las políticas internas de la compañía.

En paralelo, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos comunicaron al directorio que la reincorporación del empresario no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Cinco días después de su salida, Huang ya había reconocido públicamente sus faltas a través de un mensaje en X. En esa publicación escribió: “No estuve a la altura de los estándares que se le exigen a todos en Nvidia y cometí errores graves en mi vida personal”.

También admitió que había generado problemas para el directorio y expresó su arrepentimiento. En ese momento, se comprometió a colaborar con la investigación independiente y dejó abierta la posibilidad de regresar si la junta consideraba que era lo más conveniente para los accionistas, los empleados y la empresa.

Las acciones de Nvidia subieron tras la vuelta de Huang

La reincorporación del cofundador también tuvo un efecto inmediato en los mercados. Las acciones de Nvidia avanzaron un 31,5% el lunes, en uno de los mayores repuntes diarios de la compañía en su historia reciente, y contribuyeron a una recuperación generalizada de Wall Street.

El escándalo había provocado una pérdida de u$s1,5 billones en la capitalización bursátil de la empresa desde que estalló el 8 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también intervino en el proceso. Afirmó que había mantenido conversaciones telefónicas con Huang y con integrantes del directorio para organizar su regreso, y definió al empresario como “un genio” y “un gran patriota”.

Pese a la decisión de la junta, legisladores de ambos partidos mantuvieron sus cuestionamientos a la reincorporación del ejecutivo mientras la investigación interna continúe abierta.