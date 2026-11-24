Los títulos soberanos en dólares operan con pérdidas generalizadas este martes. Los Globales de mayor plazo encabezan las bajas, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de las reservas del BCRA y las perspectivas de financiamiento del Gobierno.

Los bonos soberanos argentinos en dólares operan con caídas generalizadas este martes , en una jornada marcada por la cautela de los inversores y la persistente volatilidad de los mercados internacionales. Los títulos Globales retroceden hasta un 2% en Wall Street, después de una semana de fuertes pérdidas, e impulsan al riesgo país a su máximo anual .

Los bonos argentinos bajo legislación extranjera (Globales) muestran pérdidas a lo largo de toda la curva, con los títulos de mayor vencimiento entre los más afectados.

El Global 2029 (GD29) cede 1,3% , mientras que el Global 2030 (GD30) retrocede 1,5% . Por su parte, el Global 2035 (GD35) pierde 1,8% y el Global 2038 (GD38) baja 1,8%. Las mayores caídas se concentran en el tramo largo de la curva: tanto el Global 2041 (GD41) como el Global 2046 (GD46) se hunden 2%.

De esta forma, el riesgo país borra el leve retroceso de la rueda del lunes (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escala 3,5% hasta los 1.071 puntos básicos , un nivel no visto desde el 24 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos, que continúan condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos.

En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, particularmente los de mercados emergentes.

A nivel local, las preocupaciones se concentran en el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento de 2027 y la capacidad del Gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

El viernes, el Banco Central no realizó compras de divisas, después de cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales finalizaron esa jornada en u$s49.362 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de $1.580.

A esto se suman los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. Solo en enero de 2027, el Gobierno deberá afrontar compromisos con bonistas privados por aproximadamente u$s4.500 millones, en un contexto en el que el financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos de la política económica.

Con los bonos nuevamente en terreno negativo, los inversores seguirán de cerca la evolución del riesgo país, que constituye una referencia central para determinar el costo de financiamiento de la Argentina.

La capacidad del Banco Central para fortalecer las reservas y las señales del Gobierno respecto de los próximos vencimientos serán determinantes para una eventual recuperación de los títulos soberanos.