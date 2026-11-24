Dólar bajo presión: las causas detrás de la suba y las dudas sobre la estrategia del Gobierno para contenerla

Por Solange Rial

El dólar vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de meses de pax cambiaria. A las dudas sobre el plan financiero del año que viene y una mayor dolarización de carteras, se le suman los factores externos como una fortaleza del dólar global y una depreciación de las monedas de la región, con el real a la cabeza. Así, las cotizaciones se dispararon con fuerza, volvió a ponerse el foco en la brecha cambiaria y el Gobierno comenzó a utilizar herramientas para contenerlo. Las alertas son cada vez más fuertes y el mercado se pregunta qué artillería tiene el Gobierno para contenerlo.

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