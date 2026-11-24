El dólar oficial subió y se ubicó en los $1.593 para la venta en el segmento mayorista este lunes, mientras el dólar blue saltó hasta los $1.700 para la venta y El CCL supera los $1.790. Así, anotan nuevos máximos nominales a nivel intradiario.
El dólar CCL se dispara cerca de los $1.800, mientras el oficial alcanzó en $1.615 en el Banco Nación
El dólar vuelve a subir este martes 24 de noviembre y superó los $1.600 en el Banco Nación, luego del fin de semana largo en Argentina y en un contexto de creciente presión cambiaria, caída de los bonos soberanos y un riesgo país roza los 1.100 puntos básicos. El volumen operado de esta rueda fue récord desde fines de septiembre.