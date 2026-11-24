Tras el fin de semana largo, los inversores ponen el foco en la evolución del tipo de cambio, las compras del BCRA y los bonos soberanos. El viernes, el dólar mayorista abre en $1.586, mientras que el riesgo país alcanzó los 1.070 puntos básicos.

El dólar vuelve a subir este martes 24 de noviembre , luego del fin de semana largo en Argentina, en un contexto de creciente presión cambiaria, caída de los bonos soberanos y un riesgo país en 1.000 puntos básicos en la última rueda.

La reapertura se produce después de una semana en la que el dólar mayorista registró su mayor incremento desde junio, mientras que los dólares financieros ampliaron la brecha cambiaria y los títulos públicos argentinos sufrieron fuertes pérdidas en Wall Street.

Este martes 24 de noviembre, el dólar mayorista abre en $1.586, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trató del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio. Dentro del minorista, en el Banco Nación se consigue por $1.605.

Dentro de los financieros, el CCL se dispara 1,4% a $1745,87 , mientras que el MEP opera en los $1695,87.

En tanto, el Banco Central interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras y terminó el viernes sin intervención en el mercado de cambios, pese a que el volumen negociado alcanzó los u$s599,6 millones.

Dólar: qué pasó antes del feriado y qué mira el mercado

La última rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.

En el balance semanal, el BCRA acumuló compras por u$s121 millones, mientras que las adquisiciones de noviembre alcanzaron los u$s344 millones. Por su parte, las reservas internacionales finalizaron el viernes en u$s49.362 millones, luego de registrar una caída diaria de u$s81 millones.

La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta, mientras que el blue alcanzó los $1.675.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

Las reservas internacionales finalizaron el viernes en u$s49.362 millones, luego de registrar una caída diaria de u$s81 millones.

Riesgo país por encima de los 1.000 puntos: qué pasó con los bonos

En paralelo a la escalada cambiaria, los bonos soberanos argentinos registraron importantes retrocesos en la última rueda del viernes. Los títulos Globales y Bonares cayeron un 4,6% promedio, con pérdidas acumuladas cercanas al 7% durante la semana.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan avanzó 135 unidades y alcanzó los 1.070 puntos básicos el viernes, su nivel más alto en aproximadamente 13 meses. El lunes, en pleno feriado local, los bonos rebotaron y el riesgo país se ubicó a 1.027 puntos básicos.

Sin embargo, también influyeron factores domésticos, como las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2027 y la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Las claves que seguirá el mercado este martes

Con la actividad financiera nuevamente en marcha, los operadores prestarán especial atención a la dinámica de la oferta y la demanda de dólares, después de una semana en la que la presión compradora se intensificó.

Otro factor relevante será la evolución de las compras de divisas del Banco Central, que viene mostrando una desaceleración en su ritmo de intervención compradora ante una mayor demanda privada.

En el mercado de deuda, el comportamiento de los bonos soberanos permitirá evaluar si continúa la presión vendedora continúa o se logra recuperar las pérdidas. En este escenario, la evolución del dólar, la brecha cambiaria y el riesgo país marcará el pulso de la primera jornada financiera de la semana.