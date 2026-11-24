El INDEC publica un dato clave de la economía, que confirmaría la recesión técnica + Agregar ámbito en









Las consultoras privadas anticipan un magro avance mensual para septiembre, que no habría alcanzado para evitar una segunda caída trimestral consecutiva.

Economía en recesión: el INDEC publicará el EMAE del tercer trimestre. Depositphotos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, dato con el que se cierra el balance del tercer trimestre y que confirmaría de manera oficial que la economía entró en recesión técnica.

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Cabe precisar que las estimaciones privadas tienen prevista una nueva caída del PBI en el tercer trimestre. Como en el segundo trimestre la actividad ya había caído 0,6% frente al primero, un nuevo número negativo implicaría formalmente una recesión técnica.

Según las consultoras privadas, el leve avance mensual de septiembre no será suficiente para dar vuelta el balance negativo del trimestre. Equilibra calculó un alza de 0,5% en septiembre, aunque prevé que el tercer trimestre cierre 2,6% por debajo del segundo.

Estimaciones privadas: Consultoras prevén caídas trimestrales, con avances mensuales insuficientes para revertir la tendencia. Depositphotos Por otro lado, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 0,1% pero una caída trimestral del 1,2%. Estos datos se suman a las cifras oficiales de agosto, donde la actividad se contrajo un 1,7% interanual, con un acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

Lo cierto es que, para evitar la segunda caída trimestral consecutiva y gambetear la recesión técnica, el EMAE debería mostrar un crecimiento mensual desestacionalizado del 8,5% en septiembre, algo que los analistas descartan como posibilidad.

Recesión y proyecciones para 2026 De confirmarse la tendencia a la baja de la actividad económica, indicaría que el crecimiento de los sectores primarios no alcanza a compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo. Mientras un grupo pequeño de sectores con escasa generación de mano de obra directa lidera la dinamización de la economía, las actividades intensivas en empleo muestran caídas sostenidas. El freno de la actividad llevó a revisar a la baja las previsiones para 2026. De acuerdo con el REM del Banco Central, el crecimiento esperado para el año cayó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre, es decir, 2,5 puntos porcentuales menos, y se ubica bien lejos del 5% que contempla el Presupuesto oficial. Sectores primarios no compensan la baja industrial y comercial, impactando previsiones futuras. Presidencia Desde el Gobierno libertario atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord. Con las elecciones en el horizonte, el reto central para el oficialismo es que la recuperación llegue más allá de los sectores concentrados y se note en el empleo, el consumo y la inversión de la economía real.

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