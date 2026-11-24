Presupuesto 2026: una mayor inflación a la prevista obligó al Gobierno a recalcular mayores gastos e ingresos Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Se trata de la Administración Pública Nacional (APN). La última modificación presupuestaria reflejó el impacto de la persistencia inflacionaria en los gastos que ajustan por IPC y en la recaudación.

Economía hizo cambios relevantes en el Presupuesto 2026 por DNU.

En los últimos días, el Gobierno modificó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el Presupuesto 2026 de la Administración Pública Nacional (APN) para incrementar las partidas del gasto en $15,6 billones y la de los ingresos en $8,1 billones de acuerdo con el último reporte de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).

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El cambio introduce una estimación mayor de ingresos por recaudación de impuestos. Cabe recordar que originalmente el Gobierno proyectó una inflación del 10,1% anual pero que ahora va a ser cercana al 30%, de manera que el efecto precios sobre los ingresos del fisco no quedó bien reflejado. Los mayores gastos también responden al mismo efecto, sobre todo, en la fórmula de ajuste de las jubilaciones,

Tras la modificación, se sumó un déficit económico de $7,5 billones, aunque hay que tomar en cuenta que la APN no representa el Sector Público Nacional completo. El DNU es el 1391/2026.

Presupuesto 2026 y una mayor recaudación por IVA El DNU establece un recálculo de ingresos del siguiente modo:

Se suman Ingresos impositivos por $3,85 billones que corresponden principalmente a una mayor estimación en la recaudación del IVA por $2,10 billones; del Impuesto a las Ganancias, $1,79 billones; del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, $1,08 billones; de Bienes Personales, $458.477 millones; y del componente impositivo del Monotributo destinado a la ANSES por $397.455 millones.

del Impuesto a las Ganancias, $1,79 billones; del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, $1,08 billones; de Bienes Personales, $458.477 millones; y del componente impositivo del Monotributo destinado a la ANSES por $397.455 millones. En sentido opuesto, se reduce la estimación de los Derechos de Exportación por $1,05 billones; de los Derechos de Importación por $758.704 millones; del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, $331.756 millones; y de Impuestos Internos por $83.145 millones.

de los Derechos de Importación por $758.704 millones; del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, $331.756 millones; y de Impuestos Internos por $83.145 millones. Por Aportes y contribuciones a la seguridad social se agregan recursos por $2,87 billones, que corresponden a mayores contribuciones patronales por $1,76 millones y aportes personales por $1,10 billones.

a mayores contribuciones patronales por $1,76 millones y aportes personales por $1,10 billones. Por otro lado, el Gobierno estima que va a obtener ingresos por intereses (rentas de la propiedad) por $1 billón, de los cuales $800.000 millones los aportaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el restante por depósitos del Tesoro en bancos.

de los cuales $800.000 millones los aportaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el restante por depósitos del Tesoro en bancos. Asimismo, se estiman otros ingresos corrientes por $355.008 millones que se explican por mayores recursos del Fondo Nacional de la Justicia ($178.180 millones), tasas de inspección sanitaria del SENASA ($53.376 millones), tasas por explotación de aeropuertos de la ANAC ($30.541 millones) y recursos del Fondo Nacional Pesquero de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ($20.113 millones).

por $355.008 millones que se explican por mayores recursos del Fondo Nacional de la Justicia ($178.180 millones), tasas de inspección sanitaria del SENASA ($53.376 millones), tasas por explotación de aeropuertos de la ANAC ($30.541 millones) y recursos del Fondo Nacional Pesquero de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ($20.113 millones). En cuanto a ingresos de capital se estima una caída de $1,5 billones por menores transferencias de capital de organismos internacionales ($1,2 billones) y recuperación de préstamos otorgados al sector privado ($295 millones). La inflación presionó sobre el gasto social Por el lado de los gastos, se incrementar créditos presupuestarios para:

Se sube el gasto en prestaciones sociales, por $10,1 billones, de los cuales $8,11 billones es para pagar jubilaciones, por el efecto que tuvo la mayor inflación debido a la cláusula de ajuste por IPC.

por el efecto que tuvo la mayor inflación debido a la cláusula de ajuste por IPC. En Pensiones no contributivas se incrementa el gasto en $788.962 millones, también debido a la cláusula de ajuste por inflación, mientras que suben los aportes al PAMI por $250.000 millones. En cambio, en programas sociales el gobierno disminuyó el gasto en $461.000 millones correspondientes mayormente a financiamiento que provenía de reservas del Tesoro. En el caso de las Asignaciones Familiares, también se agregaron créditos para atender mayores gastos por efecto de la fórmula de movilidad. En el caso de los subsidios económicos, se incrementa $129.920 millones para energía; $150.000 millones para Transporte; y se disminuyen $31.416 de otros subsidios. En cuanto a gastos de personal se reforzaron partidas por $833.550 millones.

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