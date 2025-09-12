Wanda Nara realizó su primer viaje con su nuevo novio Martín Migueles: cuál fue el destino elegido







La empresaria ya había sido vista con Migueles en el estadio Monumental el pasado 5 de septiembre, durante el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en suelo argentino.

Wanda Nara y su nueva pareja.

Luego de confirmar que está saliendo con Martín Migueles, mediante un posteo en sus redes que después terminó borrando, Wanda Nara se tomó un buque con destino a Punta del Este acompañada por el muchacho al que presentó como su "personal trainer".

En SQP (América) tuvieron imágenes del viaje en el que, lejos de esconderse, se mostraron juntos y de buen humor.

“Es un nuevo romance, un incipiente vínculo, un garche, un ‘empomamiento’ serial con un señor que es socio de Elías Piccirillo”, lanzó Yanina Latorre sobre la relación que tiene la conductora con el hombre que fue presentado por la animadora como su personal trainer y sería socio del exmarido de Jésica Cirio, hoy imputado por el delito de cohecho.

¿Quién es Martín Migueles? Según contaron en SQP, es un empresario apodado “El Tano” y muy cercano a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio. Piccirillo se encuentra detenido por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. Migueles, señalado como su socio, habría hecho dinero con la venta de celulares y trabajó un tiempo en la Aduana.

La empresaria ya había sido vista con Migueles en el estadio Monumental el pasado 5 de septiembre, durante el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina antes del Mundial 2026. Más tarde, un video compartido en redes por la propia Nara, durante el cumpleaños de Zaira, volvió a encender las dudas. En esas imágenes se los veía abrazados, aunque la publicación fue eliminada poco después.

Desde el entorno del programa señalaron además que hasta hace poco Migueles estaba en pareja con otra mujer. “No sabemos lo que pasará ahora con esa relación”, remarcaron. Mientras tanto, las imágenes junto a Wanda Nara en Uruguay parecen confirmar que la relación con la empresaria avanza más allá de lo profesional.