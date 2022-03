Economista prevé dólar "pisado", suba de tasas e inflación en alza

El gobierno y el FMI desean atrasar el tipo de cambio oficial. Los precios de la energía suben mucho más que los precios agrícolas, la balanza cambiaria bajo un gran estrés. La balanza turística sería muy negativa por el mundial. El acuerdo con el FMI en la mira. Por ahora, y solo por ahora, dólar blue a la baja.

¿Cómo viene el contexto global?

La guerra entre Rusia y Ucrania está cambiando el mundo y las consecuencias de esta desgarradora secuencia de ataques y muertes las viviremos todos en el planeta.

1) Crece la tensión bélica y todos los países del mundo van a incrementar sus gastos en defensa, esto implica más déficit, inflación y deuda.

2) La prima de riesgo crece, esto afectará al mundo emergente, nadie gana cuando hay una guerra, todos pierden.

3) La suba de las materias primas puede beneficiar parcialmente a un sector, pero perjudica a la mayoría. La generación de energía ha dado un paso atrás, se está utilizando más carbón, dado los altos precios del petróleo y el gas. Esto genera mayores emisiones de gases de carbono, hay más contaminación y el cambio climático nos castiga.

4) Todo esto ayuda a que tengamos una mayor inflación y por ende las tasas comienzan a escalar a la suba, con lo cual los precios de los activos ajustan a la baja. El valor presente desciende cuando medimos el flujo de fondos futuros con una mayor tasa de descuento.

5) Se complica la logística, hay nuevos cortes en la cadena de suministros, los fletes suben de precios, los seguros se encarecen y todo termina afectando el precio final de los productos.

La guerra no beneficia a nadie

En absoluto, es un retroceso de la humanidad. Lo queremos dejar bien en claro porque muchas veces nos preguntan si Argentina se beneficia o se perjudica con este conflicto. La respuesta es que con el conflicto nos estamos suicidando todos un poco.

¿Cómo viene el acuerdo con el FMI?

Habrá acuerdo a como de lugar, pero recordar que el acuerdo es una condición necesaria pero no suficiente para crecer.

¿Cómo viene la inflación?

La inflación de febrero se conocerá el 15 de marzo, es probable que se ubique en torno del 4% mensual, y que para marzo estén proyectando un guarismo superior al 4,5%. En este contexto es probable que el Banco Central vuelva a subir la tasa de corto plazo de niveles del 42,5% al 45% anual, mientras que la tasa de plazo fijo podría pasar del 41,5% al 44% anual.

¿No me conviene renovar el plazo fijo y sí adelantar financiamiento?

Correcto, los plazos fijos lo hacemos ajustados por índice UVA (inflación) a 90 días, al menos hasta que veamos que la inflación se estabiliza y tenemos una tasa de interés en niveles atractivos. Respecto del financiamiento, hay que tratar de conseguir el mayor financiamiento posible ahora, los bancos aumentarán su exposición de préstamos al Estado, el sector privado se quedará con menos financiamiento y a mayor tasa.

¿Qué sucede con el dólar oficial?

El gobierno juega a atrasar el tipo de cambio, bajo la premisa de que la competitividad solo se mide en función del precio del trigo, maíz y la soja, y no por el lado del costo argentino. El Banco Central consiguió que el FMI le autorizara una mayor intervención en el mercado de futuro, por ende, tratará de disciplinar el precio con mayores ventas. Para fin de marzo podría tener vendido el equivalente a U$S 6.000 millones, este monto podría crecer a U$S 7.000 millones al mes de junio y U$S 9.000 millones desde septiembre en adelante. En la actualidad el monto negociado en los contratos de futuros de dólar suma U$S 3.728 millones, con lo cual hay margen para una gran intervención y reprimir la suba del dólar oficial. En 6 días de marzo el tipo de cambio oficial subió el 0,7%, lo que proyecta para los 31 días de marzo una suba del 3,5%, sin embargo, la cotización del dólar futuro marzo es de $ 111,53 y, de terminar el mes en este precio, la suba sería del 3,1%. A esta altura estás mareado, como lo estamos todos, pero quisiera dejarte claro que el Banco Central juega a la confusión general con este tipo de maniobras.

¿Entonces?

Por lo visto en enero, febrero y lo que va de marzo, la voluntad del Banco Central en materia de política cambiara es atrasar el tipo de cambio. El juego es claro.

¿Me lo explicás mejor?

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central la inflación para el año 2022 se ubicaría en torno del 55% anual, la tasa de interés se ubica en el 42,5% anual y la tasa de devaluación de los últimos 12 meses, medida al 28 de febrero, se ubica en el 19,6% anual.

¿Qué proyecta tu consultora?

¿Cómo será la tasa de devaluación a futuro?

Creemos que seguirá de la misma forma, tratarán de que la tasa de inflación sea más alta que la tasa de interés y que la tasa de interés sea más elevada que la tasa de devaluación.

¿Lo lograrán?

Desde nuestro punto de vista no creo que lo puedan lograr.

¿Por qué?

Argentina pasará de tener una balanza de energía con un déficit de U$S 646 millones a un déficit de U$S 5.818 millones aproximadamente (todo dependerá de cómo evoluciona el precio del gas y el gasoil que se importa). No creemos que las exportaciones de granos y subproductos aumenten en igual proporción que el déficit energético, con lo cual faltarán dólares. Esto podría precipitar un cambio de planes en la política cambiaria.

¿Argentina necesita dólares?

Correcto, el FMI le dará papelitos que solo los podrá canjear por la deuda que vence con el propio organismo. Este acuerdo es distinto al que hizo Mauricio Macri, en aquella oportunidad el organismo internacional le dio dólares billetes, y ahora le dará Derechos Especiales de Giro (DEG). Los chinos nos darán un swap de U$S 3.000 o U$S 5.000 millones, otros papelitos que no se pueden utilizar como dólares billetes. Esto implica que las reservas hoy son bajas, solo U$S 37.106 millones, y podrían ser más altas por la incorporación de papelitos, pero las reservas netas seguirían siendo muy bajas.

¿Cuántas son las reservas netas?

Cada analista hace su numerito, sin embargo, a estas reservas, si le descontase los encajes bancarios, los créditos, el depósito del Seguro de depósitos y otros conceptos, tendríamos reservas netas en equilibrio o negativas. Si le descontase el oro, que no lo podés fraccionar en billetes, las reservas son muy negativas.

¿Con reservas negativas dependés de la evolución del flujo?

Correcto, el flujo de la balanza cambiaria será determinante, no creo que el campo liquide todo el stock que tiene en su poder, ante la incertidumbre de los mercados mundiales el hombre de campo será muy cauto para desprenderse de la mercadería. En cambio, Argentina necesita el gas para funcionar, con lo cual cuando llegue el frío tendrá que comprar los barcos con GNL, que hoy tiene un precio de gas equivalente a U$S 50 el millón de BTU, hace un año atrás valía menos de U$S 10. Esto complica mucho la balanza cambiaria, también el resultado fiscal, en Argentina pagamos entre U$S 1,50 y U$S 2,0 el millón de BTU como consumidor residencial.

¿Cómo estamos con las exportaciones del campo en el primer bimestre del año?

En los primeros dos meses del año las exportaciones de oleaginosas y cereales aportaron U$S 4.942 millones, es una cifra record para toda la historia argentina. Es un 25% más que lo ingresado en dos meses del año 2020, y está un 46% por encima de lo ingresado en el promedio de los primeros dos meses de los años 2016 y 2019. El gobierno de Alberto Fernández tiene los mayores ingresos de dólares del campo de la historia. Los granos y los cereales son peronistas.

¿Alcanza esta suba de las exportaciones?

A nuestro juicio no alcanza, se necesitarían más exportaciones para poder financiar la compra de energía y recordemos que este año está el mundial de fútbol en Qatar, la balanza de turismo será muy deficitaria, por ende, la balanza cambiaria podría estar bajo un gran estrés.

¿El precio de los granos está muy elevado?

Pronto vendrá el descreme, hay un gran inverso en las cotizaciones de Chicago, la suba no durará para siempre. Estamos recomendando vender porque estos precios son excepcionales, el que no venda perderá una gran oportunidad, a nuestro juicio hay que vender y comprar insumos que serán un bien escaso dado que Rusia es un gran proveedor mundial de estos productos, que ya no llegarán al mercado con la fluidez del pasado. Los gráficos que muestran las curvas de precios de los granos en Chicago y Argentina, mostrando el inverso que preanuncia la baja, y lo que les roban a nuestros productores.

El gobierno está pensando en poner retenciones

Un grave error, estos precios no se sostendrán y cuando bajen tendrá un grave problema. El gobierno no puede subir retenciones por decreto, se comprará un problema con el Congreso. Antes del 15 de abril el gobierno necesita aprobar el presupuesto 2022, para poder acomodar el presupuesto al acuerdo con el FMI. Por otro lado, todo anuncio de suba de retenciones hará que el productor demore más la venta y el ingreso de dólares. Apostar a una suba de retenciones es tirarse un tiro en el pie

¿Cuántos tiros en el pie se pegó este gobierno?

Demasiados, por ejemplo, el stock ganadero está creciendo y el gobierno cierra las exportaciones de carne. Una medida ridícula, ya que logra reducir el ingreso de dólares al país, caen las ventas al exterior, caen las ventas al consumo interno y sube el precio de la carne en el mostrador. El cierre de las exportaciones de carne fue nocivo para el gobierno, los frigoríficos, el productor y el consumidor. No se pueden hacer tantas cosas mal con una sola medida.

Conclusión

Marzo es un mes en donde podríamos ver una suba de la tasa de interés de política monetaria, un aumento en la tasa de plazo fijo y una gran suba de la tasa activa que es la que representa los costos financieros para las empresas argentinas.

El gobierno sigue con la loca idea de atrasar el tipo de cambio. El FMI le da herramientas al Banco Central para atrasarlo. Son socios en el fracaso. Nosotros estamos viendo otro canal, si persisten en esa política el ajuste vendrá por el lado del mercado, cuando el Banco Central no tenga los dólares para pagar las importaciones, pasajes al exterior, el pago de créditos o intereses de empresas privadas. El Banco Central va a un colapso en la balanza cambiaria, que no será inmediato, pero que tiene más chances de ocurrir en el segundo semestre del año.

Los agricultores deberían aprovechar para fijar el precio de sus productos y tomar posición en insumos. Este gobierno seguirá interviniendo los mercados, el FMI es un socio del gobierno a la hora de aumentar impuestos o presionar para que el productor venda y que los dólares queden en manos del Estado.

La ganadería seguirá empantanada sin crecer, menos exportaciones y poca mercadería en el mercado interno, que con el correr del tiempo será más cara.

Los precios de los bonos en dólares deberían ajustar a la suba, creemos que una vez que se apruebe el acuerdo con el FMI subirán de precio. Los bonos en pesos que ajustan por inflación seguirán a la suba. Acciones locales recuperando precio. El 16 de marzo se reune la Reserva Federal de Estados Unidos, podría subir la tasa y eso afectar el precio de las acciones en Wall Street.

La guerra es una variable incontrolable, lo mejor es tomar las mayores previsiones posibles ante este escenario.

Las empresas industriales sufrirán la falta de insumos básicos provenientes del exterior. Esto implicaría una baja de la utilización de la capacidad instalada y una suba de los costos unitarios. Si a esto le sumamos mayores costos energéticos, la inflación se ubicaría por encima de las previsiones de la media de los analistas de mercado.

Atraso cambiario e inflación empuja a que las empresas busquen más escala, hay que aprovechar los créditos a tasas negativas frente a la inflación. Quienes no consigan más escala perderán rentabilidad, y eso los puede llevar a grandes pérdidas. Pensarlo.