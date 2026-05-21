Condenan a Mercado Libre y Andreani por cancelar una compra online: deberán pagar más de $3,2 millones al usuario

El fallo de la Justicia Civil de Río Negro incluyó también a la firma Jobu S.A.. Fueron denunciados por un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral, mientras el producto duplicaba su precio por la inflación.

Mercado Libre sumó otro fallo en contra por denuncias de un consumidor.

La Justicia Civil de Río Negro condenó en forma solidaria a Mercado Libre, Correo Andreani y la firma Jobu S.A. a indemnizar con más de $3,2 millones a un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral mientras el producto adquirido duplicaba su valor de mercado en medio del proceso inflacionario argentino.

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La sentencia fue dictada por la Unidad Jurisdiccional Civil 31 de Choele Choel , en la provincia de Río Negro, en el expediente “Squadroni Pablo Alberto c/ Jobu S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, iniciado bajo el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor .

El caso se originó en agosto de 2024 , cuando el demandante realizó la compra de un producto a través de la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre.

Según surge del fallo judicial, el consumidor nunca recibió el artículo y, tras efectuar reclamos por la demora, observó que la operación había sido cancelada y el dinero reintegrado sin su consentimiento .

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el tribunal, el vendedor informó al comprador que la devolución del dinero había sido ejecutada por Mercado Libre mientras se intentaba recuperar el paquete a través de Andreani. El consumidor sostuvo durante todo el proceso que no quería el reintegro del pago sino la entrega efectiva del producto originalmente adquirido.

La magistrada entendió que existió un incumplimiento contractual y que las tres empresas intervinientes participaron de la cadena de comercialización y logística que terminó frustrando la operación.

En ese marco, aplicó el principio de responsabilidad solidaria previsto en la normativa de defensa del consumidor.

La inflación, un elemento clave para dictar el fallo

Uno de los aspectos centrales del expediente fue el fuerte aumento de precios registrado entre la fecha de compra y el momento en que la operación quedó cancelada. El fallo remarcó que el consumidor quedó imposibilitado de volver a adquirir el mismo producto debido a la aceleración inflacionaria y a la pérdida de poder adquisitivo generada por el reintegro tardío del dinero.

La sentencia tomó en consideración que el artículo comprado ya tenía un valor considerablemente superior al momento del litigio. El expediente incluyó capturas de pantalla de publicaciones del mismo producto dentro de la propia plataforma de Mercado Libre, donde podía observarse la suba de precios respecto del valor originalmente abonado.

En función de ello, el tribunal reconoció distintos conceptos indemnizatorios vinculados al daño emergente, privación de uso, daño moral y daño punitivo.

Este último punto estuvo asociado a la conducta de las empresas y al carácter unilateral de la cancelación de la operación, sin consentimiento del comprador.

El expediente también puso el foco sobre la logística y trazabilidad de las entregas. Según surge del fallo, el producto había ingresado en el circuito de distribución de Andreani, aunque finalmente nunca llegó al comprador.

La Justicia consideró que la empresa de correo integró la cadena de prestación del servicio y, por lo tanto, debía responder junto con el vendedor y la plataforma.

Antecedentes del fallo contra Mercado Libre

El caso vuelve a poner bajo análisis la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico frente a conflictos derivados de operaciones digitales.

En abril de este año, por ejemplo, la Cámara Comercial condenó solidariamente a Mercado Libre por la venta de un televisor defectuoso al considerar que la empresa no se limitó a publicar un aviso sino que promovió activamente la operación comercial, brindó cobertura de pago y participó en el sistema de envíos.

En contraste, otro fallo difundido a comienzos de 2026 había eximido a la plataforma en un caso vinculado con la cancelación de la compra de una motosierra, al interpretar que Mercado Libre actuó únicamente como intermediaria entre las partes.

En Río Negro ya existían antecedentes recientes de sanciones y reclamos contra Mercado Libre por conflictos derivados de operaciones online. En 2025, Defensa del Consumidor de esa provincia había multado a la compañía por no colaborar en un reclamo vinculado con una bicicleta que nunca fue entregada pese a haber sido abonada mediante Mercado Pago.