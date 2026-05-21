El BCRA compró otros u$s145 millones y las reservas tocaron un máximo en tres meses

La autoridad monetaria acumuló u$s770 millones en la semana y llevó el saldo comprador anual a u$s8.847 millones. El dólar mayorista cayó por segunda rueda consecutiva y quedó 25,4% por debajo del techo de la banda.

El BCRA volvió a comprar divisas y las reservas tocaron un máximo en tres meses, mientras el dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva y se alejó de los $1.400.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas este jueves 21 de mayo y las reservas internacionales brutas alcanzaron su nivel más alto en tres meses . La autoridad monetaria otros adquirió u$s145 millones en el mercado de cambios, en una rueda atravesada por una fuerte liquidación del agro y por una nueva baja del dólar oficial.

Con este resultado, el BCRA acumuló compras por u$s770 millones en la semana y llevó el saldo positivo de mayo a u$s1.637 millones. En lo que va de 2026 , las compras netas ya ascienden a u$s8.847 millones .

Las reservas brutas , en tanto, subieron u$s168 millones frente a la rueda anterior y finalizaron en u$s46.751 millones . La mejora del stock se dio en un contexto en el que las principales monedas de la canasta del DEG mostraron movimientos acotados frente al dólar: el euro retrocedió 0,04%, el yuan se depreció 0,03%, el yen cayó 0,06% y la libra avanzó apenas 0,01%.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó $7,5, equivalente a 0,54%, y cerró en $1.389,5 para la venta . De esta manera, el tipo de cambio oficial bajó por segunda jornada consecutiva y volvió a alejarse de la zona de los $1.400.

La cotización también profundizó la distancia frente al techo del esquema de bandas cambiarias, que este jueves se ubicó en $1.742,24. Así, el mayorista quedó 25,4% por debajo del límite superior, la brecha más amplia desde el 18 de junio de 2025.

La oferta del agro volvió a presionar a la baja sobre el dólar

La dinámica cambiaria siguió marcada por el ingreso de divisas del sector agroexportador, en plena etapa de cosecha gruesa. Ese flujo permitió sostener al tipo de cambio oficial por debajo de los $1.400 y, al mismo tiempo, le dio margen al Banco Central para continuar acumulando reservas.

En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s512,7 millones. Desde GMA Capital destacaron que el fuerte ingreso de divisas provenientes tanto del campo como de colocaciones de deuda permitió contener al tipo de cambio. Según la consultora, ingresaron u$s7.760 millones en el primer cuatrimestre por la cosecha y u$s4.815 millones por emisiones de deuda.

El economista Gustavo Ber remarcó que, en las próximas semanas, las compras del BCRA podrían profundizarse y que la atención estará puesta en ver si esos ingresos logran traducirse en una acumulación más sostenida de reservas, dentro de un esquema monetario que mantenga más estables las tasas en pesos y pueda reactivar el crédito.

En futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una caída promedio de 0,53%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.396 para fines de mayo y de $1.610 para diciembre, mientras que el volumen transaccionado alcanzó unos u$s1.053 millones.

Las tasas implícitas se ubicaron en 21,34% para junio y 22,38% para julio. Por contrato, las bajas fueron generalizadas: mayo cayó 0,57%, junio 0,52%, julio 0,51%, agosto 0,54%, septiembre 0,53%, octubre 0,61%, noviembre 0,51%, diciembre 0,53%, enero 0,51%, febrero 0,56%, marzo 0,49% y abril 0,37%.

A nivel minorista, el dólar bajó $10 y cerró en $1.420 para la venta en el Banco Nación. Así, el dólar tarjeta se ubicó en $1.833. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el oficial promedio alcanzó los $1.411,66, con una caída diaria de 0,65%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP retrocedió 0,40% hasta $1.426,11, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,80% y se ubicó en $1.478,99. En el mercado informal, el dólar blue bajó 0,35% y cerró en $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El mercado sigue mirando la capacidad del BCRA para retener reservas

Más allá de la calma actual, los analistas mantienen la atención puesta sobre la capacidad del Banco Central para fortalecer su posición externa antes del segundo semestre, cuando históricamente aumenta la demanda de cobertura cambiaria.

El Gobierno busca aprovechar la ventana de fuerte ingreso estacional de dólares para recomponer reservas y sostener la estabilidad financiera. Sin embargo, en el mercado crecen las preguntas sobre qué ocurrirá cuando la oferta del agro pierda intensidad y la demanda de pesos siga mostrando señales de debilidad.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, reconoció recientemente que la recuperación de la demanda de dinero avanza más lento de lo esperado, un dato que para varias consultoras se transformó en uno de los principales desafíos del programa económico.

En paralelo, las tasas en pesos continúan bajo la lupa. La TAMAR se ubicó en 22,75%, mientras que la BADLAR quedó en 21%, niveles que todavía lucen ajustados frente a las expectativas de inflación. En ese contexto, desde Outlier señalaron que buena parte de la estrategia oficial depende de que la desaceleración inflacionaria recomponga el rendimiento real de las tasas.

Por ahora, la fuerte oferta de dólares permitió que el BCRA siguiera comprando y que las reservas tocaran un máximo en tres meses. La clave para el mercado será si esa acumulación logra sostenerse una vez que termine el período de mayor liquidación del agro.