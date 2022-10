Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 17 de octubre de 2022

Fuentes del mercado destacaron que en medio de la implementación este lunes del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que sustituye al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), algunas entidades financieras tuvieron dificultades para operar dado que la página web de AFIP, que debe validar operaciones, "estuvo inaccesible durante un buen rato en la jornada" y en consecuencia no hubo muchas autorizaciones para acceder al mercado.

"Eso pudo haber generado un escenario con pocos compradores y en consecuencia el BCRA aprovechó para alzarse con algunos dólares", destacaron.

Por su parte, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, analizó: "La puesta en vigencia de las nuevas disposiciones que regulan el acceso al mercado de cambios para los pagos por importaciones y cancelación de operaciones con el exterior generó inconvenientes que dificultaron la operatoria y redujeron significativamente la demanda. En un escenario favorable a los objetivos oficiales, el Banco Central cortó una racha de seis rueda consecutivas con pérdidas de divisas anotando el tercer resultado positivo de octubre en materia de recuperación de reservas".

"El renovado cerrojo impuesto para la compra de dólares justifica el resultado oficial de hoy, un hecho que se verá si se puede mantener en la segunda quincena de octubre sin alterar el normal funcionamiento para la compra de insumos, algo que tiene singular impacto en el resto de la actividad económica", añadió.

Cabe recordar que el BCRA asistió al mercado el pasado viernes 14 de octubre con ventas por u$s68 millones y en la semana se desprendió de unos u$s250 millones, según confirmaron a Ámbito fuentes de la entidad, a días de los anuncios del Gobierno sobre los nuevos tipos de cambio para intensificar el control sobre las reservas de la autoridad monetaria.

En tanto, el dólar hoy -sin los impuestos- avanzó $1,21 este lunes 17 de octubre a $159,49, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local. En tanto, el dólar billete en el Banco Nación ganó $1,50 a $158,75 - sin los impuestos.

En el mercado paralelo, por su parte, el dólar blue retrocede $3 $287, luego de saltar $14 en tres días, por efecto del dólar Qatar.

El mercado ahora aguarda el anuncio de nuevas medidas económicas que tiendan a mantener el equilibrio de las cuentas en un trimestre con menores liquidaciones del sector agropecuario.

"El gran desafío para el año que viene bajar la inflación es que hay que generar un cambio más fuerte que claramente no pasa por congelamiento de precios, y mucho menos anunciarlo antes", dijo María Castiglioni, economista de CyT Asesores Económicos

"Cuando dicen que no hay devaluación, en realidad no hay un salto brusco del tipo de cambio oficial, pero la suba está corriendo a un ritmo de más de 6% mensual. A pesar de eso, el tipo de cambio oficial ajustado por inflación y teniendo en cuenta qué pasa con el dólar en el mundo, sigue atrasado y no alcanza", afirmó.

Cotización del dólar ahorro, lunes 17 de octubre

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió $2 a $263,16.

Cotización del dólar turista, lunes 17 de octubre

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- ganó $2,12 a $279,11.

Cotización del dólar Qatar, lunes 17 de octubre

El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales - avanzó $2,42 a $318,98.

Vale remarcar que este tipo de cambio aplicará para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

Cotización del dólar mayorista, lunes 17 de octubre

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ganó 86 centavos o 0,6% a $152,50. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s266,579 millones.

Cotización del dólar CCL, lunes 17 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) se hunde $5,52 (-1,8%) hasta los $307,59. A su vez, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanza el 101,5%.

Cotización del dólar MEP, lunes 17 de octubre

Por su parte, el dólar MEP baja $4,53 (-1,5%) y opera en $294,51. En consecuencia, el spread con el oficial llega al 93%.

Cotización del dólar blue, viernes 14 de octubre

El dólar blue baja $3 a $287, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En tanto, la brecha con el dólar oficial llegs al 88%.

Cotización del dólar cripto, lunes 17 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin gana 0,1% a $300,66, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.

Noticias vinculadas al dólar: