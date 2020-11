Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 24 de noviembre

"Si bien es importante ver los dólares financieros con menores volatilidades y manteniéndose en niveles más estables, preocupa de cara al futuro la aceleración de la inflación más las constantes ventas de reservas por parte del BCRA", destacaron desde la consultora PPI.

Agregaron: "a su vez, trascendió que el Ministerio de Economía hará uso de todas las Utilidades del BCRA disponibles hasta fin de año, llevando a la entidad monetaria a emitir cerca de $344,000 millones más. Aun así, se mantiene el compromiso de no pedir Adelantos Transitorios, y hasta podrían devolver aún más. Aunque, de ser así, todo depende de la recaudación y las necesidades de financiamiento de acá a fin de año".

Para PPI, "toda esta combinación, podría volver a generar volatilidad en el MEP y CCL, como también en el dólar informal. El Gobierno tendrá un gran desafío en este fin de año, donde luchará por mantener calmas las variables financieras como lo hizo este mes, impactando positivamente en los mercados".

"Aunque la alta inflación y la mayor emisión, harán su trabajo, presionando al dólar al alza con un BCRA con escasas reservas y cada vez menos poder de fuego. Aunque Guzmán tiene a favor un mayor viento de cola hacia emergentes, gracias al triunfo de Biden, sumado a las apariciones de las vacunas con efectividad por encima del 90%", concluyeron.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participó este viernes en la reunión virtual de Ministros de Finanzas del G20, en donde pidió el apoyo de los países miembros a la negociación que el país lleva a cabo junto al FMI para establecer un programa sostenible.

El titular del Palacio de Hacienda resaltó las "negociaciones y el trabajo constructivo con el FMI" y explicó que se negocia con el organismo "las políticas macroeconómicas (que) tendrán que dar cuenta de la realidad que atraviesa el país", reportó la cartera en un comunicado.

El Gobierno ahora dialoga con el FMI sobre un programa de facilidades extendidas para renegociar una deuda con el organismo por unos u$s44.000 millones.

Dólar Oficial

Por su parte, el dólar "solidario" -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió 36 centavos este martes a $142,11, ya que el promedio minorista avanzó 22 centavos a $86,13. En el Banco Nación, en tanto, el billete ascendió a $86,75.

En el segmento mayorista, el BCRA aceleró tenuemente el ritmo de ajuste de la cotización ya que la divisa subió 35 centavos a $80,70, con lo que compensó los días de inactividad por el feriado largo y exhibió la mayor suba para un primer día hábil de semana desde el 2 de noviembre.

Los precios se movieron nuevamente en un rango estrecho de fluctuación cuyos límites dependieron de la regulación oficial.

Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en $80,70, treinta y cinco centavos por encima del final previo. La oferta genuina lució con mejoras en el flujo de ingresos y fue desplazando a la autoridad monetaria del deber de asistencia a los pedidos de compra autorizados.

El Banco Central pudo aprovechar el cambio de tendencia colocándose del lado comprador (operadores estiman que adquirió cerca de u$s30 millones), defendiendo la cotización del dólar cuando tocó mínimos en $80,68. De esta manera, la autoridad monetaria terminó con saldo positivo después de cuatro ruedas consecutivas. Así, el saldo negativo acumulado del mes se redujo a unos u$s124 millones.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió a US$ 259,850 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por US$ 152,700 millones y las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo positivo por la intervención oficial de hoy estuvo en el orden de los US$ 30 millones, aproximadamente.

La semana pasada, el total ingresado por exportadores de cereales y oleaginosas totalizó poco más de u$s383 millones, aproximadamente, algo lejos de los u$s500 millones de la semana precedente.

El analista Gustavo Quintana puntualizó que "luego de cuatro jornadas consecutivas con pérdidas de reservas por la regulación oficial, el Banco Central pudo conseguir un resultado a favor que le sirve para recortar las pérdidas que viene sufriendo a lo largo de noviembre".

Los precios del dólar mayorista experimentaron el habitual aumento de los primeros días de cada semana, compensando la inactividad del fin de semana y del feriado del lunes.

"Las próximas jornadas servirán para verificar si el resultado obtenido hoy por la autoridad de control expresa un cambio de tendencia que permanecerá en el mercado o, si por el contrario, es solo la consecuencia de la acumulación de operaciones postergadas por la falta de actividad de ayer", puntualizó.

A pesar de las compras del Central, las reservas brutas cayeron unos u$214 millones este martes, hasta los u$s38.732 millones. Esta merma fue provocada, fundamentalmente, porque el precio del oro cayó a su nivel más bajo en cuatro meses.

Tasas

El Banco Central marcó una tasa estable del 38% en la subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días, dijeron operadores.

Señalaron que la entidad colocó $270.525 millones, con una expansión de $28.427 millones. El vencimiento de la fecha sumaba $298.868 millones.

El BCRA viene de disponer días atrás una serie de cambios en sus tasas de interés para quitar presión sobre el mercado cambiario.

Dólar blue

Tras el fin de semana largo y luego de anotar dos bajas consecutivas, el dólar blue opera con leve alza este martes, al subir $1 hasta los $162, de acuerdo a un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El billete paralelo viene de retroceder $11 en la semana pasada. Con el pequeño rebote de este martes, la brecha cambiaria se ubica en el 101,6%.

El lunes de la semana pasada, el blue se había hundido $10 el lunes, y con el correr de los días encontró mayor estabilidad, al anotar subas de $1 el martes y miércoles, y bajas de $1 el jueves y de $2 el viernes.

Recordemos que la cotización marginal había subido con fuerza en la segunda semana del mes ante la reaparición de la demanda, que no encontró respaldo en la oferta genuina.

La brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial había caído hasta el 87% a principios de noviembre, mientras que a fines de octubre llegó a rozar el 150%.