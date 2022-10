Dólar, inflación y salarios: qué puede pasar con la economía, según Marina Dal Pogetto

dólar-ahorro-inversiones-finanzas Depositphotos

"En ese contexto, hay un balance del BCRA reventado: faltan dólares en las reservas, sobran pesos en la economía". "Los que algunos llaman restricción externa no está dada, está generada. Pero lo que están intentando hacer para administrar la escasez es ir devaluando sectorialmente, con el dólar soja, que duró un mes, y ahora poniendo un techo a las importaciones bastante más bajo que el actual... ahí estás definiendo quién accede al dólar y quién no. Es una transferencia literal de ingresos: la mitad de las importaciones son un subsidio, 40 mil millones de dólares por año, 8 puntos del PBI, casi el triple de lo que gastamos en subsidios... esa es la transferencia de ingresos que genera este sistema", agregó.

¿Cuáles son las consecuencias?

Según argumentó Dal Pogetto, la primera consecuencia entre positiva y negativa, es en las inversiones. "Paradójicamente este esquema de represión financiera y brecha genera un salto en la inversión... el componente que más crece de la demanda es la inversión; y estás volviendo a niveles de 2017 o 2018... pero hay inversiones defensivas para sacarse los pesos de encima: el grueso es construcción residencial y el segundo componente es la incorporación de maquinaria y equipos, sobre todo importados, porque hoy es la más barata de los próximos años, si la Argentina no desaparece del mapa".

¿Qué puede pasar con el dólar?

"Cuando tenés escasez y la manejás restringiendo el acceso al mercado barato, mandás parte de esa demanda a los dólares alternativos". "Para evitar que esos dólares aumenten, subiste la tasa de interés, que se acerca a la inflación pero aún no es positiva... el riesgo es que si querés poner la tasa muy positiva, eso crea pesos en forma endógena... hoy te sobran pesos que crean más pesos", sumó al mismo tiempo que planteó que el problema cuasifiscal "requiere estabilizar para no ir a un escenario con costos de salida cada vez más altos, pero eso no se vislumbra".

¿Y la inflación?

Respecto a la inflación, la analista aseguró que ya hay una inercia persistente. "La medición nos da 1,7% semanal, siempre con aumentos discretos... el problema es que las noticias suben sobre aumentos discretos, pero no sobre los precios que suben todos los días. La lógica de cualquier sector es fijar los precios todos los meses e ir con el pelotón, pero no todos los precios están indexados".

El peor escenario

"El esquema en el cual estamos metidos es muy regresivo: genera un salto en la inversión, pero es una transferencia de ingresos de un sector a otro que no termina bien si no se toman decisiones a tiempo", concluyó.