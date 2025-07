El BCRA ajusta su ventanilla de liquidez inmediata con bancos ante la tensión con las tasas: qué cambia

Sin embargo, para los analistas del mercado, la medida no alcanza para resolver el problema de fondo. Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, fue categórico en diálogo con Ámbito: “No es para nada un tema cerrado. El mercado reaccionó con algo de expectativa porque la tasa de caución bajó del 35%-36% al 30%, pero eso no significa que la cuestión de liquidez esté resuelta, ni mucho menos lo que reclaman los bancos”.

El especialista remarcó que, aunque la iniciativa aporta cierta flexibilidad, el esquema mantiene rigideces importantes: “Los bancos pueden vender a precio marcado solo los bonos que hayan estado en encajes y que hayan sido adquiridos en colocaciones primarias. El BCRA les fija un precio y las entidades deciden si aceptan o no. Así funciona la ventanilla. Es mejor que antes, pero está lejos de ser una solución integral”.

Ventanilla de liquidez inmediata: así será la operatoria desde el lunes

La nueva dinámica operativa quedará estructurada de la siguiente manera: