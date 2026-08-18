El BCRA registró la segunda menor compra en lo que va del año, con el dólar debajo de la frontera de $1.500

La autoridad monetaria compró a un bajo nivel en una rueda de poco volumen, mientras la demanda de cobertura volvió a empujar al mayorista. El movimiento se dio en un contexto de menor liquidez, con tasas en alza y una caución que llegó a operar cerca del 30%.

El Banco Central (BCRA) volvió a moderar este martes 18 de agosto el ritmo de compras en el mercado oficial de cambios , en una rueda atravesada por menor volumen, tasas en alza y una mayor búsqueda de cobertura . En concreto, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s10 millones , la segunda menor compra desde el inicio del programa de acumulación , en una jornada con u$s344 millones operados.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s339 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.666 millones . Sin embargo, el dato volvió a mostrar una desaceleración frente a los meses previos , ya que el promedio diario de agosto se ubicó en u$s31 millones, muy por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

De esta manera, el BCRA mantuvo saldo positivo, pero con una absorción de apenas 3% del volumen negociado. La dinámica confirma que la acumulación de divisas sigue en marcha, aunque con un ritmo más débil, en un mercado donde la oferta aparece más acotada y la demanda de cobertura vuelve a ganar peso cuando el mayorista se acerca a la zona de $1.500.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s96 millones y finalizaron en u$s49.592 millones . Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s49.000 millones, aunque todavía sin recuperar el máximo reciente por encima de los u$s50.000 millones.

La suba se dio pese a un efecto negativo de valuación. En este contexto, el oro cayó 1,70% y habría restado cerca de u$s65 millones al valor contable de las tenencias del Central. Además, el dólar global avanzó 0,12%, mientras que el euro retrocedió 0,07% y la libra bajó 0,11%. En cambio, el yuan se depreció 0,05% frente al dólar y el yen cayó 0,14%.

El mayorista subió y volvió la cobertura

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió y cerró en $1.495 para la venta, $7,50 por encima del cierre del viernes previo. Según Gustavo Quintana, la divisa arrancó la semana con una tendencia compradora en un mercado de bajo volumen, donde la demanda por cobertura superó a la oferta disponible.

El analista señaló que los mínimos se registraron al inicio de la rueda en $1.490,50, tres pesos arriba del cierre anterior. Luego, la presión compradora empujó los precios hasta máximos de $1.496,50, aunque una recuperación tenue de la oferta en la última media hora permitió moderar parcialmente el avance.

Quintana remarcó que el mayorista recuperó en una sola jornada buena parte de la caída de la semana anterior. Además, sostuvo que, con el inicio pleno de la segunda quincena de agosto, la estrategia oficial no parece mostrar cambios, por lo que el recorrido del dólar tendería a mantenerse dentro de la dinámica reciente.

Entre los dólares alternativos, el MEP cerró en $1.517,76, el contado con liquidación en $1.591,09 y el blue en $1.555. Así, las distintas cotizaciones terminaron al alza y la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,01%, mientras que el canje quedó en 4,83%.

Tasas más altas y menor liquidez

El movimiento cambiario se dio en un contexto de mayor tensión en el mercado de dinero. En las mesas señalaron que las tasas cortas volvieron a subir con fuerza, con la caución llegando a operar cerca del 30%, una señal de que la liquidez disponible sigue ajustada.

En paralelo, la TAMAR avanzó de 24,19% a 24,56%, mientras que la BADLAR subió de 22,56% a 23,31%. El incremento de las tasas refuerza la lectura de que el sistema opera con menor margen de pesos, en un escenario donde la estabilidad cambiaria parece seguir pesando más que el alivio financiero de corto plazo.

Según PPI, la tensión entre tasa y dólar continúa porque el Gobierno enfrenta un trade-off cada vez más visible. La sociedad de bolsa sostuvo que la suba de tasas no puede atribuirse a la última licitación del Tesoro, ya que el rollover de 100,3% implicó una absorción de apenas $10.000 millones, un monto prácticamente insignificante para explicar el ajuste de liquidez.

Al mismo tiempo, PPI señaló que la posible intervención del BCRA en el mercado secundario de dólar linked pudo haber vuelto a restringir la liquidez. El volumen operado de esos instrumentos en BYMA subió a u$s108 millones el jueves, frente a un promedio semanal de u$s62 millones, lo que dejó al mercado atento a si hubo nuevas ventas oficiales de cobertura cambiaria.

Futuros y expectativas de tasas

En futuros, la curva operó con subas en todos los plazos. Agosto avanzó 0,40%, septiembre subió 0,43%, diciembre ganó 0,43% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno positivo. En promedio, la variación general fue de 0,39%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,96% mensual, equivalente a 23,48% anualizado, mientras que la de septiembre se ubicó en 1,85% mensual, o 22,14% anualizado. Esa dinámica sugiere que el mercado espera cierta moderación de las tasas en los próximos meses, aunque luego acompañaría una trayectoria alcista del tipo de cambio.

Así, la rueda volvió a condensar el dilema central de agosto. El BCRA compró solo u$s10 millones, el volumen operado fue bajo y los dólares se movieron al alza, mientras las tasas siguieron subiendo por una liquidez más ajustada. En este contexto, la estrategia oficial parece priorizar que el mayorista no se desordene por encima de $1.500, aun al costo de sostener tasas más altas y un ritmo de acumulación de reservas mucho más débil.