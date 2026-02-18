FATE anunció su cierre definitivo: protesta de trabajadores por los despidos mientras la policía está adentro de la planta

Los empleados analizan la toma de la fábrica tras enterarse de la noticia mediante un cartel en la puerta de la fábrica. La empresa tiene más de ocho décadas de trayectoria.

Tras el anuncio del cierre definitivo de la fábrica de neumáticos FATE , los trabajadores de la planta se encuentran en el lugar reclamando por los despidos , que alcanzaron a 920 empleados . En tanto, la policía se encuentra dentro del predio e interviene para evitar la toma del predio .

La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria en la Argentina, arrastraba una crisis prolongada marcada por la caída del consumo y el impacto de la apertura importadora .

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando , provincia de Buenos Aires”, informó el directorio en un comunicado oficial.

La decisión, según la compañía, respondió a “ los cambios en las condiciones de mercado ”. En el mismo texto, la firma defendió su perfil industrial y destacó su historial de inversiones y desarrollo tecnológico.

“ Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, remarcaron.

Tensión y denuncias en la planta de Fate

Tras conocerse el cierre, se registran escenas de tensión en el predio industrial. Uno de los trabajadores despedidos, Sebastián Tesoro, denunció un fuerte operativo policial.

Mensaje trabajadores de Fate El mensaje de los trabajadores de Fate. Archivo

“Está completamente militarizado el predio con la Policía de PBA. Hubo una represión con balas de goma. Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo”, afirmó.

Luego apuntó contra la dirección de la compañía: “Las patronales aprovechan el contexto”. También expresó con dureza el malestar por la pérdida de empleo: “Nos quieren obligar a que revolvamos la basura de la calle y no lo vamos a permitir”.

Ariel Godoy, otro de los trabajadores, relató lo sucedido: "Llegamos esta mañana y la empresa contó a través de un comunicado que había cerrado la planta después de 80 años" .

"Detuvieron al secretario general Alejandro Crespo cuando quiso ingresar, entendemos que ya lo liberaron. Estamos incomunicados, exigimos al gobernador que se haga presente", agregó Godoy.

"Estamos a un día de que quieran votar una reforma laboral y esto es un golpe más para los trabajadores. El cierre de esta planta va a llevar a una situación aún peor, la va a multiplicar en gran cantidad", prosiguió.

Luego relató el fondo de la crisis en diálogo con Futurock: "Hubo una apertura de importación de cubiertas chinas por valores casi ridículos, casi la mitad de la producción local. Pero FATE no es una pyme, el predio tiene siete cuadras de largo por cinco de ancho. Eso, con máquinas instaladas. Los dueños de la empresa están invirtiendo en parques eólicos".

Así, apuntó directamente contra el dueño: "El dueño tiene todo el paño para aguantar la situación de crisis. Hace 21 años que trabajo en la empresa, y muchos de mis compañeros están así"

"Estamos pidiendo a todos que se acerquen a la fábrica para apoyarnos. Llamamos a los vecinos porque creemos que esto va a ser un conflicto testigo", agregó.

"No es menor que esto suceda a un día de la reforma laboral. Todos estos empresarios estaban buscando la reforma laboral, no es casualidad que nos despidan a todos y dentro de unos meses la fábrica retome sus actividades", concluyó Godoy.

La crisis de Fate

El deterioro de la situación financiera de Fate comenzó en 2019, cuando la empresa aplicó una reducción de 450 puestos en su planta. En 2021 y 2022 se registraron ajustes similares en el marco de conflictos gremiales que afectaron la producción y la relación con mercados externos.

En julio de 2024, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la administración de Javier Milei, argumentando una abrupta caída de ventas y la pérdida de exportaciones tras el conflicto sindical de 2022.

FATE PLANTA.jpg Fate era la única empresa de capitales nacionales en la industria local del neumático.

“La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”, señalaron entonces.

Durante el primer semestre de 2024, la empresa acumuló pérdidas superiores a u$s30 millones, lo que derivó en una reestructuración operativa. En ese período anunció cerca de 200 despidos para “ajustar su estructura a la nueva realidad”.

Desde la compañía atribuyeron el deterioro a múltiples factores: apertura de importaciones, caída del consumo, sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para pagar insumos importados, infraestructura deficiente, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y conflictividad gremial.

El reclamo desde SUTNA

En ese marco, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, confirmó que los empleados continúan dentro del establecimiento exigiendo que la compañía vuelva a operar.

“Estamos dentro de la planta manifestándonos y reclamando la apertura de la empresa porque de golpe y de forma totalmente ilegal acaba de cerrar las puertas con un cartel una fábrica emblemática como FATE”, expresó ante los medios.

El dirigente subrayó la relevancia histórica y económica de la firma. “No es joda, es una de las marcas más tradicionales de Argentina que viene hace 70 años formando un holding económico muy poderoso”, remarcó.

Crespo vinculó la decisión empresarial con el actual escenario político y laboral. “El cierre de esta fábrica, a pocos días de la reforma laboral y en medio de un brutal ataque a los trabajadores, es lo que estamos viviendo en el país y lo que no podemos tolerar”, afirmó.

Desde el gremio sostuvieron que la medida contradice compromisos asumidos recientemente por la empresa. “La empresa había firmado una cláusula de no despidos hasta el 30 de junio y nos encontramos hoy con un cartel cerrando la planta y dejando a todos los trabajadores operarios sin trabajo, pero también a los tercerizados”, explicó el titular del sindicato.

El impacto del cierre, advirtió, trasciende a los empleados directos y afecta a toda la región. “Es una situación gravísima, porque FATE es el corazón de San Fernando y el conurbano bonaerense”, señaló, y anticipó que las acciones gremiales continuarán hasta que la compañía brinde una respuesta.

Más tarde, Crespo elevó el reclamo a la conducción sindical nacional: “Llamamos a la CGT a que se haga presente y que tome este compromiso de solucionar este problema. Llamamos a los secretarios generales de la CGT a colocarse al servicio de los trabajadores del neumático”.

La denuncia del exsecretario general de SUTNA

El ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y actual titular de FETIA-CTAT, Pedro Wasiejko, responsabilizó al Gobierno nacional, al dueño de la firma Javier Madanes y a la conducción sindical actual por el desenlace.

“Lo advertimos hace meses. Las políticas del gobierno de Javier Milei están destruyendo sistemáticamente el aparato productivo nacional. Apertura indiscriminada de importaciones, caída brutal del mercado interno, paralización de la industria automotriz y ausencia total de defensa de la producción local. El cierre de FATE es el resultado directo de ese modelo antiindustrial”, expresó

Wasiejko recordó que la industria del neumático tiene más de 90 años de historia en el país, desde la instalación de la primera planta de Bridgestone en 1932, y sostuvo que entre 2003 y 2015 el sector invirtió más de u$s200 millones por planta, amplió líneas productivas e incrementó en un 40% su dotación de personal.

“Entre 2003 y 2015 el sector creció, exportó, invirtió y mejoró salarios. Hoy estamos viviendo una reedición agravada de las políticas neoliberales de los 90. Ya vimos cómo se fue Goodyear en 1999. Ahora el gobierno de Milei acelera ese mismo camino”, enfatizó.

NEUMÁTICOS FATE El gremio del neumático llamó a un paro contra la oferta salarial de las empresas.

También apuntó contra el titular de la empresa: “Javier Madanes no puede desligarse de esta decisión. En lugar de defender la producción nacional y exigir condiciones que permitan sostener la industria, opta por el cierre y el despido masivo. Es una determinación que prioriza balances financieros por sobre la responsabilidad social y productiva.”

Y cuestionó a la conducción sindical encabezada por Alejandro Crespo: “La crisis del 2022, producto de un conflicto mal conducido y extendido irresponsablemente, provocó la pérdida de contratos de exportación estratégicos. Desde entonces las empresas quedaron dependiendo exclusivamente del mercado interno, que hoy está devastado por la política económica del gobierno. Esa combinación fue letal.”

Además, reclamó una revisión interna del gremio: “Un sindicato existe para defender el trabajo y la industria. Cuando pierde conducción política y estratégica, los trabajadores quedan expuestos. Hoy el gremio debe asumir su responsabilidad y poner su renuncia a disposición para abrir un proceso democrático que permita reconstruir la representación.”