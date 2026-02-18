Arabia Saudita invertirá u$s41.000 millones para la construcción de una ciudad dedicada específicamente al deporte y el entretenimiento

Qiddiya es el megaproyecto saudí pensado para ser sede del Mundial 2034 y para recibir a la Fórmula 1. Estará compuesta por 25 distritos y aportará u$s 158.000 millones al PIB para 2030. Ya ha generado más de 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 1.100 son empleados nacionales.

Qidiyya, la imponente ciudad que está levantando Arabia Saudita, concebida como la primera del mundo dedicada específicamente al entretenimiento, el deporte y la cultura.

Arabia Saudita está llevando uno de los proyectos más ambiciosos que se conoce. El país del golfo pérsico ha comenzado la construcción de Qiddiya, una urbe construida desde cero y concebida como la primera ciudad del mundo dedicada específicamente al entretenimiento, el deporte y la cultura .

Qiddiya forma parte del proyecto Saudi Vision 2030 , la estrategia con la que el reino quiere diversificar su economía más allá del petróleo. Ubicada a unos 45 kilómetros de Riad y a 70 km del Aeropuerto Internacional Rey Khalid , se levantará esta ciudad de más de 360 kilómetros cuadrados con infraestructuras de ocio, deporte y uso residencial y que tendrá una capacidad para albergar a 500.000 habitantes .

Con un presupuesto aproximado de u$s 41.000 millones, Qiddiya cuenta con la financiación de Fondo Soberano Saudí (PIF) , que desde 2022 está cambiando las reglas del deporte y adaptándolo a un nuevo paradigma.

El proyecto tendrá un impacto en el PIF estimado en u$s 158.000 millones de dólares para 2030 . La ciudad, que estará compuesta por un total de 25 distritos, ya ha generado más de 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 1.100 son empleados nacionales.

La ciudad contará con las instalaciones que brinden “oportunidades ilimitadas” a sus futuros residentes, entre ellas un circuito de carreras de Fórmula 1, un estadio para el Mundial 2034, playas artificiales y, además de la montaña rusa más alta del mundo.

Entre los proyectos, además, se planifica 400 atracciones, 275 zonas de paseos hasta experiencias culturales. También alberga una cantidad sin precedentes de parques de atracciones y temáticos (12 están programados, incluyendo el primer parque temático acuático de su tipo en Arabia Saudita, con 22 atracciones y experiencias divididas en 8 zonas temáticas, y 81 cabañas privadas de lujo); todo será superlativo, incluyendo la montaña rusa más larga, rápida y alta del mundo de Falcons Flight; y la primera curva elevada de una pista de carreras. Habrá 43 instalaciones deportivas y 73 mil asientos para los diferentes eventos que piensan acoger.

Se han planeado 20 barrios diferentes para un espacio que será tres veces el tamaño de París; una ciudad global para vivir, trabajar, comprar y explorar, inspirada en el poder del juego, donde todo lo que necesitas estará a tu alcance.

Estadio Príncipe Mohammed bin Salman - QIDDIYA Construido sobre un acantilado de 200 metros, el Estadio Príncipe Mohammed Bin Salman parece sacado de unapelícula de ciencia ficción. @Qiddiya

Estadio Príncipe Mohammed bin Salman

Con vistas al Mundial 2034 que se celebrará en Riad, en Qiddiya habrá un recinto único, convertido en una maravilla arquitectónica, preparado para albergar todo tipo de eventos deportivos y culturales, incluidos partidos del Mundial 2034.

Ubicado en lo alto de las montañas Tuwaiq, al borde de un acantilado, estaría perfectamente integrado con el entorno natural, ofreciendo impresionantes vistas del Resort Core (Six Flags, Aquarabia, Speed Park Track) de la ciudad de Qiddiya. Estará equipado con más de 46.000 asientos, destinados para fútbol, y con una capacidad total de más de 60.900 para conciertos y otros eventos, como boxeo.

Se prevé que el Estadio Príncipe Mohammed bin Salman reciba a 7,6 millones de visitantes al año (incluidos 5,8 millones solo por eventos deportivos) de Arabia Saudita y más allá de sus fronteras. Además, el estadio será la sede de los equipos de la Premier League saudí y albergará los cuartos de final y los playoffs del tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2034. En total, está previsto que albergue más de 60 partidos de fútbol al año.

Habrá un circuito para recibir a la Fórmula 1

Qiddiya además será sede del Gran Premio de Fórmula 1, que se disputa en Arabia Saudí desde 2021. Desde aquel año, se ha celebrado en el circuito urbano de Yeda, pero desde la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ya se piensa en su traslado al circuito que estará en esta ciudad y que se llamará Speed Park Track de Qiddiya City.

QUIDDIYA CIRCUITO El circuito de Qiddiya, denominado Speed Park Track es un proyecto futurista para recibir a la Fórmula 1, diseñado por Hermann Tilke y Alex Wurz. Su inauguración prevista para 2027 y se destaca por su primera curva elevada ("The Blade") a 70 metros de altura. @Qiddiya

De hecho, el circuito previsto cuenta con configuraciones tanto abiertas como de calle, con 80 garajes, 21 curvas, una velocidad máxima que puede llegar a ser de 325 km/h y la primera sección de pista en voladizo del mundo: el Blade. La tan esperada pista Speed Park de la ciudad de Qiddiya está programada para albergar los eventos de deportes de motor más grandes y prestigiosos del mundo, incluida la Fórmula 1.

El Blade de 70 metros de altura, diseñado por el ex piloto de Fórmula 1 Alex Wurz y el diseñador de circuitos Hermann Tilke, es la primera curva elevada de una pista de carreras del mundo y sirve como un elemento visual llamativo y como un aparato funcional que permite que más espectadores vean más de la acción.

“Es toda una ciudad; el circuito es solo una parte; la pista estará terminada a principios de 2027; es imposible imaginar la magnitud del terreno; es un proyecto muy grande, no solo el circuito, sino también los edificios y todo lo que lo rodea”, aseguró príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo.

“Como ya he dicho, es una ciudad enorme y alrededor del circuito se están llevando a cabo muchos otros proyectos; pero, estará listo en 2027 y la Fórmula 1 se trasladará allí en 2028 o 2029”, declaró el directivo.

Se levantará un distrito para juegos electrónicos

En Qiddiya se contruirá el primer distrito enfocado al juego electrónico, con una superficie de 183.100 m². Comprende estadios e instalaciones de deportes electrónicos, sedes regionales de juegos y una variedad de plataformas innovadoras en las que se llevarán a cabo eventos de diferente nivel.

Qiddiya tendrá cuatro estadios de deportes electrónicos, uno de los cuales cuenta con 5.155 asientos, lo que lo ubica entre los tres lugares de deportes electrónicos más grandes del mundo.