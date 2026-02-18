El Gobierno relanza el canje de bonos dollar-linked para postergar vencimientos + Seguir en









Economía busca estirar dos meses el pago de títulos ajustados al dólar oficial y facilitar el rollover en un contexto de menor demanda de cobertura.

La recepción de ofertas comenzará este miércoles. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda este miércoles 18 de febrero para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial, en una nueva operación destinada a extender plazos y ordenar el perfil de vencimientos en el corto plazo.

Se trata de la tercera conversión consecutiva en lo que va del año sobre instrumentos dollar-linked, emitidos principalmente durante el período preelectoral para contener la demanda de cobertura cambiaria de empresas e inversores. La estrategia oficial apunta a trasladar compromisos inmediatos hacia fechas posteriores, sin alterar las condiciones de ajuste por tipo de cambio y procurando evitar tensiones en el mercado oficial.

El Tesoro ofrecerá un canje de deuda del instrumento dollar-linked con vencimiento a fines de febrero, D27F6, por el D30A6, otro bono dollar-linked con vencimiento en abril. El monto en circulación asciende a u$s2.394 millones, en manos tanto del sector privado como del sector público. La liquidación de los nuevos instrumentos tendrá lugar el lunes 23.

Pesos Billetes Mariano Fuchila Las emisiones masivas de bonos atados al dólar oficial durante el tramo final del proceso electoral llegaron a representar cerca de la mitad de la Base Monetaria. Aquella dinámica respondió al fuerte apetito por cobertura frente a la incertidumbre cambiaria.

Ahora, con un escenario de mayor calma y menor presión dolarizadora, el Gobierno busca administrar ese “rezago” mediante sucesivos canjes que permiten diferir pagos sin desactivar la cobertura cambiaria ofrecida a los tenedores.

En enero ya se realizaron dos conversiones: una que extendió plazos por 15 días y otra que permitió postergaciones de hasta cinco meses, siendo la opción de un mes la más elegida dentro de la canasta ofrecida. Cómo fueron los resultados de la última operación de canje En la última operación, concretada el 22 de enero, se adjudicó el equivalente a u$s2.266 millones correspondientes a un título que vencía en pocos días. Ese compromiso es el que ahora se busca reprogramar nuevamente. En esta ocasión, Economía propone canjear la Lelink D27F6 —con vencimiento a fines de este mes— por la Lelink D30A6, que caduca el 30 de abril de 2026. Desde la cartera económica explicaron que la recepción de ofertas comenzará este miércoles a las 11.30 y se extenderá hasta las 15. El proceso se realizará mediante un pliego competitivo único, en el que los participantes deberán especificar el monto nominal en dólares y el precio ofertado por cada valor nominal de USD 1.000 del nuevo título. La liquidación se efectuará el lunes 23 de febrero.

