El Gobierno avanza en las normas para ampliar el crédito en dólares

La administración Milei planea enviar un proyecto de ley al Congreso y modificar las normas del Banco Central. La idea es flexibilizar restricciones impuestas en 2002.

La conducción económica avanza en la decisión de ampliar el crédito en dólares . En fuentes de la Casa Rosada se comenta que la intención oficial es enviar un proyecto de ley al Congreso en los próximos meses y modificar las normas del Banco Central para permitir a los bancos otorgar créditos en la moneda estadounidense a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

Se apunta a flexibilizar las restricciones prudenciales impuestas en 2002, tras la crisis derivada de la ruptura del régimen de Convertibilidad.

En particular el otorgamiento de estos créditos está limitado por el artículo 23 del decreto 905 del año 2002. Allí se dispone que es posible la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista o depósitos a plazo “siempre que se destinen exclusivamente a la financiación de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas”.

Tras el trauma causado por la crisis económica de 2001/2002, en ese momento se restringieron los créditos en dólares sólo a aquellos que generen divisas vía exportaciones. Es decir, los que cuentan con un ingreso en moneda dura y por lo tanto no verían afectada su capacidad de pago en caso de una brusca devaluación.

El gobierno de Javier Milei busca dejar atrás esta restricción reabriendo el crédito en divisas tanto para empresas como para personas que no tienen ingresos en dólares.

Recursos inutilizados

dolar blue inversiones finanzas En la actualidad los créditos en dólares tienen una tasa que se ubica en torno del 5% al 7% anual para prendarios e hipotecarios. Depositphotos

Los depósitos en dólares vinieron creciendo hasta llegar a ubicarse en torno de los u$s38.000 millones (u$s37.879 al 9 de febrero pasado). Si bien los créditos en dólares se multiplicaron por casi cinco veces y media desde diciembre de 2023, todavía representan cerca de la mitad (u$s19.607 millones) de los depósitos. De esta forma, buena parte de este ahorro se encuentra “ocioso”, señalan fuentes oficiales.

La intención es que los fondos circulen y que se destinen a personas y empresas que demuestren buenos antecedentes crediticios. En particular, en la conducción económica se pone como ejemplo a los desarrolladores inmobiliarios, que podrían tomar préstamos en dólares para llevar adelante proyectos en el país.

Si la proporción de los préstamos sobre depósitos subiera al 75%, se estima que se podría aumentar en unos u$s9.500 millones la oferta de crédito -cerca del 15% del financiamiento que hoy recibe el sector privado en pesos.

En la actualidad los créditos en dólares tienen una tasa que se ubica en torno del 5% al 7% anual para prendarios e hipotecarios.

La ampliación del crédito es una de las cartas que el palacio de Hacienda piensa jugar para reanimar la economía. Desde el segundo trimestre del año pasado, la actividad se encuentra estancada. Los últimos datos oficiales muestran que la actividad en noviembre de 2025 se ubica en el mismo nivel que doce meses atrás y los cálculos referidos a los resultados de diciembre anticipan una caída, según señalan consultoras como Eco Go.

Por otro lado, la conducción oficial también estuvo reunida con representantes de los agentes de liquidación y compensación. Se comenta que, en el marco de las normas sobre inocencia fiscal, la intención oficial es que los dólares ingresados al circuito también puedan entrar por cuentas comitentes (sin tener que pasar previamente por una cuenta bancaria).

En el colchón

Cabe recordar que el Gobierno viene tratando de convencer a los agentes económicos para que saquen “los dólares del colchón”. En este sentido, el Ministerio de Economía llevó adelante un blanqueo, posteriormente amplió las operaciones que pueden realizarse en dólares y recientemente se aprobó el régimen de “inocencia fiscal” que facilita el ingreso de divisas no declaradas.

Hasta ahora los resultados han sido modestos, toda vez que, según los expertos, el dólar es visto como un refugio para los ahorristas. Al respecto, se estima que no son menos de u$s170.000 millones los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema.