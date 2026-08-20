El dólar blue bajó $15 y cortó una racha de tres subas consecutivas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $15 este jueves a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta forma, cortó una racha de tres subas consecutivas en las que había sumado $30.

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Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.583,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8% .

El dólar MEP cerró a $1.525,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s72.436, según Binance.