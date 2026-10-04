Acompañamiento Social en octubre: quiénes cobran los $78.000 y cómo consultar la fecha de pago en ANSES

El Programa de Acompañamiento Social mantiene un pago mensual de $78.000. Quiénes lo reciben en octubre y qué requisitos deben cumplir.

El Programa de Acompañamiento Social mantiene en octubre el pago mensual de $78.000 para sus beneficiarios activos.

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) mantiene en octubre una asignación mensual de $78.000 para sus titulares activos. La prestación está destinada a un grupo específico de personas que anteriormente formaban parte de Potenciar Trabajo y fueron incorporadas al nuevo esquema.

El padrón del programa se encuentra cerrado , por lo que no hay una inscripción general para nuevos beneficiarios. El cobro depende de conservar la condición de titular y cumplir con las corresponsabilidades establecidas por el Ministerio de Capital Humano.

El PAS contempla una asignación dineraria mensual no remunerativa de $78.000 , cuyo cobro está sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas por el programa. La normativa establece que la prestación puede ser compatible con determinados ingresos de otros integrantes del grupo familiar.

Entre los requisitos se encuentran las corresponsabilidades vinculadas con la salud y la vacunación . Las personas beneficiarias deben presentar la documentación correspondiente a los controles de salud durante el embarazo y acreditar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores que tengan a cargo.

Además, la normativa vigente establece que el programa está dirigido exclusivamente a personas que ya tenían la condición de titulares. Entre los grupos contemplados se encuentran mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad y mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años .

¿Quiénes son los beneficiarios de la prestación en octubre?

El pago de octubre corresponde a quienes continúan activos dentro del Programa de Acompañamiento Social y mantienen las condiciones necesarias para cobrarlo. Se trata de beneficiarios que fueron incorporados previamente, por lo que no alcanza a cualquier persona que quiera solicitar actualmente la prestación.

El programa surgió tras la reorganización de Potenciar Trabajo, cuyos antiguos titulares fueron distribuidos entre el Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. El PAS quedó orientado a personas consideradas dentro de los grupos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral formal.

Para octubre, el monto permanece en $78.000 mensuales. La continuidad del beneficio está vinculada al cumplimiento de las obligaciones del programa y a la permanencia en el padrón de titulares, según las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Cuáles son los trámites y certificados obligatorios para mantener el beneficio

Uno de los puntos centrales para conservar el cobro es cumplir con las corresponsabilidades establecidas por el PAS. Entre ellas se encuentra la presentación de documentación relacionada con controles médicos en el caso de personas embarazadas y certificados vinculados con la vacunación de los menores a cargo.

La información oficial también aclara que no es necesario realizar una nueva inscripción ni recurrir a intermediarios para continuar cobrando el beneficio. El programa mantiene el padrón de titulares y la asignación de $78.000 para quienes cumplen las condiciones correspondientes.

Para consultar información sobre el cobro, los beneficiarios pueden utilizar los canales digitales oficiales. ANSES permite consultar fechas y lugares de pago desde mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, mientras que la Atención Virtual ofrece otro canal para realizar consultas y trámites.