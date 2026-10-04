Belgrano golpeó sobre el final ante Talleres y se quedó con el clásico cordobés + Agregar ámbito en









El Pirata se impuso 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias al gol de Ramiro Hernándes en el tramo final del partido. Manuel Vicentini fue clave para sostener el arco en cero y el equipo de Ricardo Zielinski quedó, de momento, como líder de la Zona B.

Belgrano golpeó sobre el final ante Talleres y se quedó con el clásico cordobés.

Belgrano venció 1-0 a Talleres este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha once del Torneo Clausura 2026, y se quedó con el clásico cordobés. Cuando la T atravesaba su mejor momento y parecía estar más cerca de la victoria, el Pirata encontró una contra letal que terminó con la definición de Ramiro Hernándes.

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El partido tuvo un desarrollo parejo y prácticamente un tiempo para cada equipo. Belgrano manejó mejor la pelota durante la primera mitad, mientras que Talleres tomó la iniciativa en el complemento y generó las ocasiones más claras. Sin embargo, el equipo de Ricardo Zielinski aprovechó el espacio que tuvo en el tramo final y se quedó con tres puntos de enorme valor.

Con este resultado, Belgrano quedó momentáneamente como líder de la Zona B y se afianza en la pelea por avanzar a la próxima fase del campeonato. Talleres, en tanto, continúa en el fondo de la Zona A, pese a haber mostrado una mejor versión durante buena parte del clásico.

Belgrano venció a Talleres en un final agónico El clásico comenzó intenso y parejo, con Talleres intentando tomar la iniciativa y Belgrano ganando protagonismo con el correr de los minutos. A los 13, Rick recibió de Depietri, enganchó y sacó un remate que dio en el palo ante un Vicentini ya vencido. El Pirata respondió sobre el cierre con una buena oportunidad de Passerini, que no pudo aprovechar un error en la salida de la T.

En los últimos minutos de la primera mitad, Zelarayán probó desde afuera y la pelota pasó cerca del palo, mientras que Rick volvió a exigir a Vicentini con un potente disparo. El arquero de Belgrano, que debutaba en un clásico, respondió con seguridad y sostuvo el 0-0 antes del descanso.

El complemento tuvo a Talleres como protagonista, con transiciones rápidas y mayor presencia en campo rival. Depietri y Valoyes tuvieron oportunidades de cabeza, pero nuevamente apareció Vicentini para mantener su arco en cero. Zielinski movió el banco y mandó a la cancha a Ramiro Hernándes, mientras que De Felippe respondió con Baroni y Dávila. El ingreso de Dávila casi tuvo un impacto inmediato: el juvenil se hizo cargo de un tiro libre y Vicentini alcanzó a desviar la pelota antes de que pegara en el travesaño. Talleres seguía buscando el gol y atravesaba su mejor momento, mientras Belgrano esperaba su oportunidad para salir rápido de contra. Y la encontró a los 40 minutos. De un córner de Talleres nació una contra letal del Pirata: Juan Velásquez encabezó la corrida y asistió a Ramiro Hernándes, quien recibió dentro del área y sacó un certero remate para marcar el 1-0. Talleres intentó reaccionar en el tramo final, pero no encontró claridad para llegar al empate. Belgrano resistió y se quedó con el clásico cordobés, un triunfo que además le permitió afirmarse, de momento, en la cima de la Zona B. Formaciones Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Rick, Valentín Depietri y Diego Valoyes. DT: Omar De Felippe. Belgrano: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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