El dólar blue anotó su tercera suba consecutiva y marcó un nuevo máximo en casi 5 meses + Agregar ámbito en









El billete informal cerró en $1.475 y alcanzó su valor más alto desde fines de enero. La suba se dio con una brecha acotada frente al oficial, mientras el mercado sigue atento a la demanda de cobertura y a los gastos vinculados al Mundial.

El dólar blue volvió a subir y alcanzó su mayor nivel desde fines de enero, aunque la brecha con el oficial se mantuvo en niveles acotados. Depositphotos

El dólar blue volvió a subir este miércoles y cerró a $1.475 para la venta, su nivel más alto desde el 29 de enero de 2026. Con este avance, la cotización informal consolidó la recuperación de las últimas ruedas, aunque la brecha frente al mayorista todavía se mantuvo acotada, en torno al 2,3%.

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El movimiento se dio en una jornada en la que el dólar oficial también operó al alza, mientras los financieros mostraron variaciones moderadas. Para el mercado, el dato relevante es que el blue empezó a recomponer parte del terreno perdido tras varias semanas de mayor estabilidad cambiaria, sin que por ahora esa suba se traduzca en una ampliación significativa de la brecha.

Hacia adelante, los operadores seguirán atentos a la demanda de cobertura, la liquidación del agro, los gastos asociados a los viajes al Mundial y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas. Ese equilibrio será clave para determinar si el repunte del informal queda limitado a un reacomodamiento puntual o si anticipa una presión más amplia sobre los dólares paralelos.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 17 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 17 de junio El dólar CCL cerró a $1.498,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de junio El dólar MEP cerró a $1.456,44 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.497,66, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.800, según Binance.