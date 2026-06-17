El dólar mayorista extiende su rebote, aunque sigue lejos del techo de la banda cambiaria

Las liquidaciones del agro, la demanda por viajes al Mundial y la compra de reservas del BCRA marcan la agenda del dólar en el mercado.

El dólar oficial mantiene las subas semanales, luego del repunte de ayer en el segmento mayorista, un cambio de tendencia respecto de los últimos días . Por su parte, el mercado local sigue de cerca las liquidaciones del agro , la demanda por viajes al Mundial y el rol del Banco Central (BCRA) en la acumulación de reservas.

El tipo de cambio mayorista cotiza a $1.436,5 para la venta a en el segmento mayorista. La cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.785,41, con una brecha del 24,4%. El dólar minorista cotiza a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) se mueve a $1.497,16 y el MEP cotiza a $1.453,91. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica al 4,2%. El dólar blue , en tanto, cotiza a $1.470, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El BCRA y el agro marcan el pulso del dólar mayorista en la semana.

Qué variables sigue el mercado para el dólar

Los operadores del mercado explican el comportamiento reciente del dólar por un reacomodamiento en la dinámica de oferta y demanda de divisas. La mayor disponibilidad de dólares comerciales y financieros contribuyó a moderar las presiones alcistas observadas semanas atrás y permitió una corrección de las cotizaciones.

De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá monitoreando la evolución de la liquidación de exportaciones agrícolas, el comportamiento de la demanda privada de divisas y el impacto que podría tener el Mundial sobre los gastos en moneda extranjera.

También será clave observar el grado de intervención oficial en un contexto en el que el Banco Central busca otorgar mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. Mientras tanto, la autoridad monetaria mantiene su estrategia de acumulación de reservas. El BCRA adquirió u$s79 millones en la rueda de ayer y en el mes acumulados u$s952 millones.