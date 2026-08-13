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13 de agosto 2026 - 17:44

El dólar blue anotó su tercera suba de la semana y volvió a acercarse a los $1.550

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5, a $1.540.
El dólar blue subió $5, a $1.540.
Depositphotos

El dólar blue registró su tercera suba de la semana, en línea con ajustes alcistas en el resto de las cotizaciones. De esta manera, el informal no exhibe una tendencia clara.

El blue avanzó $5 (+0,3%) este jueves 13 de agosto, para cerrar a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió al 3,2%.

Informate más

La divisa vienen mostrando un rebote hacia arriba esta semana, luego de encadenar previamente siete caídas consecutivas. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 13 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.524,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.279, según Binance.

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