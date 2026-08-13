Ricardo Quintela busca acercar Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil al PJ nacional: "Voy a ir a hablar con ellos"

El mandatario dijo que sus pares de Tucumán y Catamarca no estuvieron invitados a la reunión con Sergio Massa y Máximo Kirchner. Anticipó que el peronismo "tiene que hablar con todos".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , reiteró su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y anticipó que "irá a hablar" con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos jefes provinciales del peronismo que vienen moviéndose en sintonía con la Casa Rosada.

Quintela habló después de la reunión en el Hotel Emperador en la que participaron Sergio Massa , Máximo Kirchner y Axel Kicillof . También estuvieron los mandatarios Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los senadores Gerardo Zamora y José Mayans y el diputado Germán Martínez.

El líder riojano aclaró que Jaldo y Jalil no fueron invitados a la cita pero aseguró que "tenemos que hablar con ellos" y sostuvo que irá personalmente. "Voy a ir a varias provincias para hablar con los gobernadores. Después, voy a estar para que me convoquen y ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer", comentó a Futurock.

En esa línea, aseguró que en cada provincia "tenemos que recuperar a los compañeros y compañeras que se alejaron del movimiento", al tiempo que aseguró que rechazarán "cualquier modificación que se proponga con respecto a las PASO".

Respecto al escenario rumbo al año próximo, el gobernador norteño señaló que no cree que Milei gane: "Con o sin PASO, Milei pierde. No hay razón alguna para que la mayoría del pueblo argentino vote a este hombre".

Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, gobernadores norteños del PJ.

"Había dos o tres aspirantes a candidatos a presidente en la mesa del martes. Todo dirigente político aspira a serlo, pero mi objetivo es lograr la unidad del peronismo y empatizar con la sociedad", sostuvo sobre el encuentro en el Hotel Emperador, al que definió como "muy bueno".

A la vez, se refirió a sus dichos sobre expropiar empresas y aclaró: "Yo no soy un zurdo, cuando digo que vamos a expropiar lo que haya que expropiar es realista. Que los inversores vengan a integrarse con la Argentina para que ganemos todos".

"En La Rioja los servicios esenciales son del Estado. Mientras nosotros estemos, ese servicio va a estar garantizado para todos", apuntó Quintela, y agregó: "No tenemos fecha para una próxima reunión, pero si tenemos tareas por hacer".

El 1 de agosto pasado, La Rioja fue sede de un homenaje a monseñor Enrique Angelleli. La ceremonia sirvió como una muestra de unidad del peronismo, ya que peregrinaron hasta allí representantes de todas las tribus, incluyendo a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros. Axel Kicillof no viajó, pero envió representantes.

Este sábado, en tanto, el massismo reunirá a dirigentes de seis provincias a partir de las 10.30 en el hotel Avant del centro de la capital riojana con el objetivo de avanzar en un esquema de unidad del peronismo para enfrentar a Milei de cara a las elecciones 2027.

El organizador del encuentro es el diputado nacional del Frente Renovador Ismael Bordagaray, promotor de un frente de unidad con Massa y el gobernador Ricardo Quintela. Tanto el jefe del FR como el mandatario norteño son dos dirigentes que vienen trabajando por unir a los distintos sectores del peronismo.