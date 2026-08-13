El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reiteró su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y anticipó que "irá a hablar" con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos jefes provinciales del peronismo que vienen moviéndose en sintonía con la Casa Rosada.
Ricardo Quintela busca acercar Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil al PJ nacional: "Voy a ir a hablar con ellos"
El mandatario dijo que sus pares de Tucumán y Catamarca no estuvieron invitados a la reunión con Sergio Massa y Máximo Kirchner. Anticipó que el peronismo "tiene que hablar con todos".
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Quintela habló después de la reunión en el Hotel Emperador en la que participaron Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. También estuvieron los mandatarios Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los senadores Gerardo Zamora y José Mayans y el diputado Germán Martínez.
Guiño a Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil
El líder riojano aclaró que Jaldo y Jalil no fueron invitados a la cita pero aseguró que "tenemos que hablar con ellos" y sostuvo que irá personalmente. "Voy a ir a varias provincias para hablar con los gobernadores. Después, voy a estar para que me convoquen y ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer", comentó a Futurock.
En esa línea, aseguró que en cada provincia "tenemos que recuperar a los compañeros y compañeras que se alejaron del movimiento", al tiempo que aseguró que rechazarán "cualquier modificación que se proponga con respecto a las PASO".
Respecto al escenario rumbo al año próximo, el gobernador norteño señaló que no cree que Milei gane: "Con o sin PASO, Milei pierde. No hay razón alguna para que la mayoría del pueblo argentino vote a este hombre".
"Había dos o tres aspirantes a candidatos a presidente en la mesa del martes. Todo dirigente político aspira a serlo, pero mi objetivo es lograr la unidad del peronismo y empatizar con la sociedad", sostuvo sobre el encuentro en el Hotel Emperador, al que definió como "muy bueno".
A la vez, se refirió a sus dichos sobre expropiar empresas y aclaró: "Yo no soy un zurdo, cuando digo que vamos a expropiar lo que haya que expropiar es realista. Que los inversores vengan a integrarse con la Argentina para que ganemos todos".
"En La Rioja los servicios esenciales son del Estado. Mientras nosotros estemos, ese servicio va a estar garantizado para todos", apuntó Quintela, y agregó: "No tenemos fecha para una próxima reunión, pero si tenemos tareas por hacer".
El 1 de agosto pasado, La Rioja fue sede de un homenaje a monseñor Enrique Angelleli. La ceremonia sirvió como una muestra de unidad del peronismo, ya que peregrinaron hasta allí representantes de todas las tribus, incluyendo a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros. Axel Kicillof no viajó, pero envió representantes.
Este sábado, en tanto, el massismo reunirá a dirigentes de seis provincias a partir de las 10.30 en el hotel Avant del centro de la capital riojana con el objetivo de avanzar en un esquema de unidad del peronismo para enfrentar a Milei de cara a las elecciones 2027.
El organizador del encuentro es el diputado nacional del Frente Renovador Ismael Bordagaray, promotor de un frente de unidad con Massa y el gobernador Ricardo Quintela. Tanto el jefe del FR como el mandatario norteño son dos dirigentes que vienen trabajando por unir a los distintos sectores del peronismo.