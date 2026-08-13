Prisión preventiva para un imputado por disparar al aire al que le encontraron más de 12 dosis de estupefacientes Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









Las fuerzas ya le habían secuestrado la pistola y sus municiones. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima al 911.

Un hombre fue imputado por disparar al aire.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Sur del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias de la auxiliar fiscal Luciana Astardjian, logró la prisión preventiva para un imputado que fue detenido por realizar disparos al aire con un arma de fuego desde la puerta de su casa y a quien se le secuestró, además de la pistola y municiones, más de 120 envoltorios de estupefacientes.

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La prisión preventiva fue concedida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº18, a cargo de Ricardo Félix Baldomar, a instancias del pedido de la UFLA Sur y en función de los riesgos procesales existentes.

Cómo se inició el caso El caso se inició a partir de una denuncia anónima realizada al 911 que refería que un hombre se encontraba realizando disparos al aire desde la puerta de su casa del barrio de Villa Soldati.

Al hombre le encontraron estupefacientes PFA Al arribar al lugar, un policía de la Ciudad observó efectivamente a un hombre con un arma en la mano que, tras notar su presencia, ingresó a una vivienda de manera apresurada.

Tras seguir al sospechoso, el oficial encontró sobre una mesa una pistola calibre 9 milímetros con el cartucho colocado y la numeración limada, 19 municiones del mismo calibre, pero además había 128 envoltorios de estupefacientes varios, una balanza de precisión, dinero en efectivo y una gran cantidad de vainas servidas en el piso.

Al tomar intervención la UFLA Sur, la auxiliar fiscal Astardjian dispuso el secuestro de todo lo hallado y la detención del sospechoso. Posteriormente, se le imputaron los delitos de portación de arma de guerra sin autorización y tenencia de estupefacientes para comercialización y se solicitó su prisión preventiva, fundamentada en la gravedad del hecho. Ante ello, el juez Baldomar hizo lugar al pedido del MPF CABA y dictó la prisión preventiva hasta que culmine el proceso.