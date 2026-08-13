El mejor destino de Buenos Aires para desconectarse la rutina y comer rico + Agregar ámbito en









A tan solo 100 kilómetros de la Ciudad, un pueblo muy chico te espera con sabores de campo, artesanías y tranquilidad en medio de un paraíso rural.

Este pueblito es perfecto para descansar en medio de la naturaleza. Gentileza - cadaviajeunmundo.com

Cuando uno necesita escapar del bullicio de la ciudad, no siempre tiene que irse muy lejos. Entre las mejores alternativas de Buenos Aires se encuentra un pequeño pueblo con una gastronomía única que cada fin de semana recibe visitantes en busca de almuerzos abundantes, tranquilidad y contacto con el campo.

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Se trata de Tomás Jofré, una localidad que logró reinventarse después de perder la conexión ferroviaria que durante décadas había potenciado su desarrollo. Hoy, sus restaurantes, almacenes, ferias y hospedajes rurales son parte de una propuesta ideal para pasar un fin de semana diferente.

Este pueblo tiene una atmosfera rural que te va a enamorar. Gentileza - cadaviajeunmundo.com Dónde se ubica Tomás Jofré Tomás Jofré pertenece al partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 42, en dirección a General Las Heras, y está a 100 kilómetros de CABA. Un dato curioso es que el nombre oficial de la localidad es Jorge Born, en homenaje al propietario de la inmobiliaria que estuvo a cargo del trazado y loteo de los terrenos. De todas formas, casi todos la conocen como Tomás Jofré.

Ese nombre proviene de la persona que consiguió que el ferrocarril pasara por la zona desde 1908. La estación fue fundamental hasta que dejó de funcionar durante la década de 1970, lo que aisló al pueblo. Con el paso de los años, la localidad encontró una nueva oportunidad en el turismo rural y se convirtió en un reconocido polo gastronómico, capaz de atraer visitantes especialmente durante los fines de semana.

Este rincón bonaerense es reconocido por su gastronomía. Gentileza - cadaviajeunmundo.com Qué se puede hacer en Tomás Jofré La comida es uno de los principales motivos para viajar hasta ahí, ya que el pueblo reúne numerosos restaurantes de campo, muchos de ellos con jardines, grandes salones y espacios al aire libre. La mayoría de estos locales tienen un menú libre, con entradas que pueden incluir empanadas, tablas de fiambres, quesos y berenjenas en escabeche. También hay opciones como pastas y parrilla, además de postres tradicionales como flan casero, budín de pan, queso y dulce, almendrado o frutas en almíbar.

Debido a la cantidad de visitantes que recibe la localidad, especialmente sábados, domingos y fines de semana largos, lo mejor es reservar con anticipación. En la plaza principal pueden encontrarse antiguos almacenes de campo, la pequeña capilla y comercios que venden objetos antiguos. Durante los fines de semana funciona una feria donde artesanos y productores ofrecen distintas creaciones y productos regionales, como: Mermeladas

Licores

Embutidos

Artesanías

Artículos de la vida rural Otra posibilidad es alojarse en casas y hospedajes de campo para extender la visita, que tienen propuestas que permiten acercarse a la vida pampeana y sumar actividades como cabalgatas o recorridos por los alrededores. Tomás Jofré también es sede de la Fiesta Nacional de la Galleta de Campo, una de las celebraciones más importantes de la localidad. El rincón bonaerense perfecto para una escapada de fin de semana. Gentileza - cadaviajeunmundo.com Cómo ir hasta Tomás Jofré Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la mejor alternativa es el auto. Hay que tomar la Autopista del Oeste y, cerca del kilómetro 61, acceder a la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes. Después de pasar el peaje ubicado en el kilómetro 91,5, hay que hacer otros cuatro kilómetros y doblar hacia la izquierda. Desde ahí quedan unos 8 kilómetros por la Ruta Provincial 42 hasta ingresar al pueblo. También se puede viajar en transporte público hasta Mercedes. La empresa Chevallier cuenta con servicios desde Retiro, mientras que la línea 57 conecta la zona de Plaza Italia con esa ciudad. Otra alternativa es el tren de la Línea Sarmiento entre Moreno y Mercedes, una vez ahí, el último tramo hasta Tomás Jofré puede completarse en taxi o remis.