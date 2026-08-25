Luis Caputo brindará una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas

El ministro de Economía dará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en medio de las señales de debilidad que exhibe la actividad económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo , brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía , en la que anunciará nuevas medidas económicas, según informó oficialmente el Gobierno tras una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada.

Por el momento, no se dieron precisiones sobre el horario ni el contenido de los anuncios . La expectativa estará puesta en conocer si las medidas estarán vinculadas con la reactivación de la economía.

La presentación tendrá lugar en un escenario marcado por la reciente suba del dólar mayorista por encima de los $1.500 , tras varias semanas de tensión en el mercado de pesos y volatilidad en las tasas de interés. A la vez, la actividad económica muestra una recuperación dispar, con sectores que avanzan y otros que todavía atraviesan dificultades.

El anuncio también llegará luego del pedido del presidente Javier Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos internos sobre el impacto del programa económico en el consumo, el empleo y la situación de las empresas.

La conferencia se realizará en el Pala cio de Hacienda, poco antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir dos proyectos centrales para la estrategia económica del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia Fiscal II . Ambas iniciativas forman parte de la agenda con la que la administración de Milei busca consolidar su programa económico y reforzar su hoja de ruta hacia las elecciones de 2027.

La confirmación de la conferencia surgió después de una nueva reunión de la Mesa Política, en la que el Gobierno repasó la agenda legislativa y distintos temas de gestión. Otro de los ejes fue la sesión que el Senado celebrará este jueves para tratar pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El último anuncio de Luis Caputo

La última conferencia de prensa encabezada por Caputo tuvo lugar el pasado 13 de agosto, cuando el Gobierno anunció una flexibilización de los créditos en dólares para permitir que todas las empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, incluso aquellas que no generan ingresos vinculados con exportaciones.





La normativa estableció que los bancos podrán destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Además, los préstamos quedaron alcanzados por exigencias prudenciales más estrictas: un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a operaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.

En aquella oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el objetivo era aumentar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan en los bancos.

Caputo también anticipó que el Ejecutivo trabajaba en alternativas para ampliar el crédito hipotecario. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos a largo plazo para que los bancos cuenten con más fondeo destinado a hipotecas.

Quiénes participaron de la Mesa Política

De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También estuvo presente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien se analizaron temas vinculados con educación, trabajo, niñez, familia y la ANSES. El Ejecutivo anticipó que en los próximos días dará a conocer distintos proyectos y medidas educativas que enviará al Congreso.