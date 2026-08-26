El nuevo emprendimiento de Carlos Tévez fuera del fútbol

Mientras espera la oportunidad para volver a dirigir, el exjujgador de Boca, Manchester United y la Selección Argentina, se dedica de lleno a su negocio que comenzó a gestar en 2025: su complejo de padel “Apache 32”.

Carlos Tévez dio un giro sorprendente en su carrera y, si bien no claudicó en su afán de continuar en el fútbol como director técnico, diversificó su actividad con un proyecto que combina inversión, formación deportiva y desarrollo de marca propia. Se trata de un plan estructurado que busca posicionarlo como referente en un mercado en plena expansión .

El “Apache” ingresó de lleno en el negocio del pádel , una disciplina que vive un boom sostenido en la Argentina y el mundo.

En puntapié inicial en este nuevo emprendimiento lo dio en marzo pasado cuando inauguró su primer complejo, "Apache 32 pádel" , ubicado en la localidad bonaerense de Bella Vista, en la intersección de Pedro Pardo y avenida León Gallardo.

El predio cuenta con canchas indoor de nivel profesional, servicios integrales y una propuesta orientada tanto al público amateur como a la formación de jóvenes talentos. Además de las 5 canchas tiene una línea de paletas propias que llevan su nombre: "Apache 32", identificadas con el número que marcó la carrera del ex Boca, Manchester United y la Selección Argentina, y que apunta a posicionarse en el segmento competitivo con tecnología y materiales de alta gama.

El proyecto no se limita a la infraestructura y la idea originaria nació en 2025, cuando Tévez avanzó en una alianza estratégica con Bullpadel , una de las principales marcas del sector, quien es proveedor oficial y socio clave en el desarrollo.

"Bullpadel me contactó por parte de un amigo en común. Empezamos a planear cómo abrir academias y darle un impacto grande en Argentina", explicó el propio Tévez sobre el origen del vínculo.

Además del complejo de Bella Vista, el proyecto abarca una progresiva expansión con nuevas sedes en distintos puntos del Gran Buenos Aires y el desarrollo de academias con metodología de entrenamiento profesional, lo que convierte a Apache 32 en algo más que un club: un modelo de negocio integral que combina deporte, enseñanza y branding.

El propio Tévez explicó que su intención es que el espacio sea más que un lugar donde alquilar una cancha. Durante una entrevista con NewsDigitales en mayo, describió el proyecto como una academia y remarcó el objetivo de formar chicos y desarrollar jugadores de alto rendimiento.

El “Apache” Carlos Tevez ingresó de lleno en el negocio del pádel, una disciplina que vive un boom sostenido en la Argentina y el mundo. X

La propuesta tiene además un componente social. Cuando presentó Apache 32, Tévez explicó que uno de los objetivos era que los chicos que no lleguen a convertirse en jugadores profesionales igualmente puedan incorporar herramientas para su vida y mantenerse vinculados con el deporte.

Aunque se lo ha visto incursionar en otras disciplinas como el golf, el pádel se convirtió en su principal interés fuera del fútbol, ahora transformado en emprendimiento.

El movimiento de Tévez no es aislado. Se suma a una tendencia creciente de exfutbolistas que detectaron el potencial del pádel como negocio. Uno de los casos más avanzados es el de Ezequiel Garay, quien en España desarrolló el complejo PadelG24, un centro de gran escala con infraestructura premium, hotel y múltiples canchas. Ese tipo de iniciativas confirma que el pádel dejó de ser solo un fenómeno recreativo para convertirse en una industria con fuerte proyección económica.

Lo concreto es que mientras busca nuevo equipo para dirigir, el “Apache” vuelve a reinventarse: esta vez, con la paleta en la mano y la mira puesta en un mercado que no para de crecer día tras día.